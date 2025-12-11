  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jasmine Flury sur son retour «On apprend bien plus des moments où tout ne va pas bien»

ATS

11.12.2025 - 13:10

Jasmine Flury a disputé sa dernière course en février 2024 et s'apprête à faire son retour en Coupe du monde à St-Moritz. La Grisonne de 32 ans revient sur une période difficile, mais aussi riche en enseignements.

La Suissesse Jasmine Flury, ici à l’arrivée de la descente à Crans-Montana en 2024.
La Suissesse Jasmine Flury, ici à l’arrivée de la descente à Crans-Montana en 2024.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 13:10

11.12.2025, 15:18

La question de savoir si tous ces efforts en valait la peine, Flury se l'est posée plus d'une fois pendant ces mois de pause forcée. Surtout les jours où la spécialiste de vitesse ne voyait aucun progrès en rééducation et était constamment en proie à des douleurs. Elle se demandait non seulement si son genou lui permettrait de reprendre les compétitions de ski, mais aussi si son mental suivrait. Si elle pourrait un jour oser à nouveau prendre les risques nécessaires.

Ski alpin. Après 22 mois loin des pistes, Jasmine Flury fait son retour

Ski alpinAprès 22 mois loin des pistes, Jasmine Flury fait son retour

«Il n'y a pas si longtemps, j'ai pu répondre par l'affirmative à ces questions», déclare Flury lors de la rencontre avec les médias mercredi. Certes, elle a été légèrement retardée par une grippe lors de la préparation au coup d'envoi de la saison de vitesse à St-Moritz, mais elle semble néanmoins concentrée et déterminée. Le premier entraînement de descente a été «brutal», mais aussi très agréable. Il lui a rappelé pourquoi elle n'a pas abandonné malgré tous les revers rencontrés lors de sa préparation: «Parce que le ski est ce que j'aime le plus faire.»

Du travail pour augmenter le «volume des jambes»

En même temps, la championne du monde de descente de 2023 s'efforce de contenir ses attentes. Ce n'est plus comme avant sa blessure et elle n'est pas encore là où elle aimerait être. A la question de ce qui lui manque, Flury répond sa «petite jambe», qui pourrait volontiers devenir encore un peu plus grosse. «J'ai mis beaucoup de temps à me muscler et cela va encore durer un certain temps». Ce n'est pas qu'il lui manque la force nécessaire pour skier, mais que le volume n'est pas encore tout à fait revenu. En conséquence, une préparation minutieuse est importante: «J'ai l'impression de passer toute la journée à m'échauffer.»

Mondiaux de Saalbach. La championne du monde en titre, la Suissesse Flury, forfait !

Mondiaux de SaalbachLa championne du monde en titre, la Suissesse Flury, forfait !

Outre les muscles, le sport de haut niveau se passe aussi dans la tête, et là aussi, Flury estime qu'il y a encore du potentiel: «Pour l'instant, il me faut encore beaucoup d'énergie pour surmonter les difficultés». L'important est de retrouver la confiance pas à pas. C'est pourquoi elle veut essayer de faire abstraction de l'attention suscitée par son retour et de se concentrer uniquement sur ses performances. Ce n'est pas une tâche facile lors de la course à domicile, où beaucoup de ses proches seront présents et où elle sera sous les feux des projecteurs médiatiques. «Ce sera très spécial», prédit Flury, «je dois maîtriser mes émotions.»

Une mise en place «soignée»

Beat Tschuor, l'entraîneur en chef des skieuses suisses, appelle lui aussi à patienter. Le retour après une grave blessure est un processus qui prend du temps. Flury ne peut pas passer tout de suite de zéro à cent. «Elle a besoin de beaucoup de confiance et de calme», explique Tschuor. L'équipe d'entraîneurs a donc organisé son retour «avec soin». «Cela va définitivement dans la bonne direction chez elle»

Ski alpin. Suter et Flury doivent prendre leur mal en patience

Ski alpinSuter et Flury doivent prendre leur mal en patience

Après la préparation intensive de l'été, les choses sérieuses vont s'enchaîner. Vendredi, la première des deux descentes aura lieu à St-Moritz. Avec le super-G de dimanche, trois courses sont au programme. Il s'agit donc d'économiser ses forces.

Huit ans après son premier succès

Flury a de bons souvenirs de la piste de Corviglia. En décembre 2017, elle y a fêté son premier podium en Coupe du monde en remportant le super-G. Sa carrière a ensuite connu des hauts et des bas, mais entre 2022 et 2024, elle a obtenu trois autres podiums en Coupe du monde ainsi qu'un titre sensationnel aux Championnats du monde à Méribel (tous en descente). La terrible blessure au cartilage est survenue juste au moment où elle commençait à s'établir parmi l'élite mondiale.

Courchevel-Méribel. Flury fantastique championne du monde de descente, Suter 3ème !

Courchevel-MéribelFlury fantastique championne du monde de descente, Suter 3ème !

Mais Flury ne veut pas se plaindre: «Le succès, c'est bien, mais on apprend bien plus des moments où tout ne va pas bien». Pendant sa pause, elle a découvert de nouvelles facettes d'elle-même. Alors qu'auparavant, elle considérait la douleur comme un signe pour lever le pied, elle a dû apprendre, pendant la rééducation, à «aller au-delà de la douleur». Il y a eu des jours où elle était proche du désespoir. «Et puis, tout d'un coup, ça s'est amélioré. Je devais simplement m'accrocher, vivre le moment présent». Elle a emporté ce mantra avec elle, qui devrait la porter, dans le meilleur des cas, jusqu'aux Jeux olympiques de Cortina en février déjà.

Les plus lus

Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie
Changement de police de caractères pour lutter contre le «wokisme»
Michelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée
«Non seulement c'est le crime parfait, mais c'est aussi le crime le plus diabolique qui soit»
Les pétards devraient être interdits en Suisse
«Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire