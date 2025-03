La lutte aux globes de cristal ébranlée à La Thuile

L'étape de La Thuile (Italie), avant-dernière manche de la Coupe du monde féminine de ski alpin et décisive pour l'attribution du globe de no 1 mondiale ainsi que ceux des disciplines de la descente et du super-G, est perturbée par les mauvaises conditions météo. Celles-ci vont chambouler le programme de la fin de semaine.

Lara Gut-Behrami et les autres skieuses doivent prendre leur mal en patience à La Thuile. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«L'entraînement pour la descente (prévu mercredi, ndlr) est annulé», a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS) dans un bref message. Comme les deux entraînements officiels prévus mardi et mercredi ont été annulés à cause des chutes de neige et du brouillard, la descente, initialement programmée jeudi, ne peut pas se tenir selon le règlement de la Coupe du monde.

Mais les organisateurs espèrent toujours qu'une descente puisse se disputer dans la station du Val d'Aoste. Elle prendrait alors la place d'un des deux super-G également au programme, à savoir celui de vendredi. Pour cela, il faut toutefois qu'un entraînement officiel puisse avoir lieu jeudi.

Si l'entraînement devait aussi tomber à l'eau jeudi, le programme serait modifié. Les skieuses disputeraient alors deux super-G, vendredi et samedi. Les prévisions météorologiques pour les prochains jours ne sont pas bonnes dans le val d'Aoste.

Seule certitude, il n'y aura plus que deux épreuves à La Thuile, et non trois comme initialement prévue. L'étape de La Thuile est l'avant-dernière de la saison pour le circuit féminin, avant les finales de Sun Valley, aux Etats-Unis, du 22 au 27 mars.

Brignone sacrée ce week-end ?

Elle peut permettre à l'Italienne Federica Brignone de remporter pour la deuxième fois, après 2020, la Coupe du monde. Brignone, qui vit non loin de La Thuile, dispose de 322 points d'avance sur la Suissesse Lara Gut-Behrami et sera assurée de soulever le gros globe si elle la devance d'au moins 400 points à l'issue de l'étape italienne.

Même une avance de 300 points pourrait lui suffire: sur les quatre dernières épreuves de la saison au programme à Sun Valley - soit un maximum de 400 points à empocher -, figure un slalom, discipline dans laquelle Gut-Behrami ne s'est plus alignée en Coupe du monde depuis janvier 2017.

Par ailleurs, la Tessinois, en tête du classement du super-G avec 55 points d’avance sur ses poursuivante, pourrait faire un pas décisif vers le globe de la discipline ce week-end. Brignone, quant à elle, domine également le classement de la descente avec 16 petites unités d’avance.