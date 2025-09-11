  1. Clients Privés
Ski alpin La poisse continue de coller aux lattes des skieurs français !

Clara Francey

11.9.2025

Deux spécialistes français de la vitesse se sont blessés lors d'un stage au Chili. Quelques jours après Nils Allègre, c'est Florian Loriot qui a annoncé mercredi devoir quitter l'Amérique du Sud pour rentrer se soigner en France.

Rédaction blue Sport

11.09.2025, 14:08

11.09.2025, 15:29

La poisse colle décidément aux lattes des spécialistes de la vitesse français. Après un hiver 2024-25 marqué par la casse, avec notamment les graves blessures de Cyprien Sarrazin et Alexis Pinturault, la nouvelle saison a débuté sur… les mêmes bases. Deux Tricolores se sont en effet blessés sur la neige chilienne, où Matthieu Bailet et ses coéquipiers sont actuellement en stage pour préparer la saison olympique à venir, comme de nombreuses autres équipes, dont la Suisse.

Adrien Théaux. «Avec toutes ces chutes, on est de moins en moins à l'hôtel, ça fait bizarre»

Adrien Théaux«Avec toutes ces chutes, on est de moins en moins à l'hôtel, ça fait bizarre»

Victime d'une chute lors d'un entraînement de descente, Florian Loriot, dont le meilleur résultat en Coupe du monde est une 9e place en super-G à Bormio la saison dernière, souffre de côtes cassées et d'égratignures au visage. Nils Allègre s'est lui déchiré le mollet. Les deux skieurs sont rentrés en France, comme ils l’ont annoncé sur leurs comptes Instagram respectifs.

«Je sens que j’en suis capable». Huit mois après son effroyable chute, Cyprien Sarrazin rêve d’un retour

«Je sens que j’en suis capable»Huit mois après son effroyable chute, Cyprien Sarrazin rêve d’un retour

