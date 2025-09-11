Deux spécialistes français de la vitesse se sont blessés lors d'un stage au Chili. Quelques jours après Nils Allègre, c'est Florian Loriot qui a annoncé mercredi devoir quitter l'Amérique du Sud pour rentrer se soigner en France.

Rédaction blue Sport Clara Francey

La poisse colle décidément aux lattes des spécialistes de la vitesse français. Après un hiver 2024-25 marqué par la casse, avec notamment les graves blessures de Cyprien Sarrazin et Alexis Pinturault, la nouvelle saison a débuté sur… les mêmes bases. Deux Tricolores se sont en effet blessés sur la neige chilienne, où Matthieu Bailet et ses coéquipiers sont actuellement en stage pour préparer la saison olympique à venir, comme de nombreuses autres équipes, dont la Suisse.

Victime d'une chute lors d'un entraînement de descente, Florian Loriot, dont le meilleur résultat en Coupe du monde est une 9e place en super-G à Bormio la saison dernière, souffre de côtes cassées et d'égratignures au visage. Nils Allègre s'est lui déchiré le mollet. Les deux skieurs sont rentrés en France, comme ils l’ont annoncé sur leurs comptes Instagram respectifs.