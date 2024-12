Sofia Goggia a réalisé un retour triomphant en s'adjugeant le premier super-G de la saison à Beaver Creek. Dix mois après sa double fracture tibia-malléole, l'Italienne est déjà de retour au sommet.

Keystone-SDA ATS

Gravement blessée lors d'un entraînement le 5 février, Sofia Goggia faisait son retour à la compétition ce week-end, près d'un an après sa dernière course (5e du géant de Plan de Corones le 30 janvier). «J'ai passé huit mois sans skier, il a fallu tout reconstruire mais je me sens bien, je me suis dit ‹allez maintenant je ne sens plus rien›», a-t-elle lâché à l'arrivée.

«Je n'ai plus à me soucier des douleurs, maintenant c'est du passé, je suis en bonne forme physique. Je ne pensais plus à la blessure», a poursuivi Sofia Goggia (32 ans), qui s'est imposée une 25e fois en Coupe du monde, sa septième victoire sur la discipline du super-G.

«Je suis très heureuse et reconnaissante. Je savais, en voyant la piste, que j'aurais peut-être encore plus de chances sur le super-G et que je pourrais bien faire tourner mes skis. Il fallait que je sois prudente sur les cinq premières portes et ensuite lâcher les chevaux», a encore déclaré la 2e de la descente de samedi.