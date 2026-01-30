  1. Clients Privés
Chute à Crans-Montana Le rêve olympique de Lindsey Vonn s’est-il brisé en Valais ?

ATS

30.1.2026 - 15:37

Lindsey Vonn, évacuée en hélicoptère lors de la descente annulée de Crans-Montana vendredi, ne disputera sans doute pas ses 5es Jeux olympiques à Cortina. Son genou gauche est touché, alors qu'elle concourt déjà avec une prothèse de titane à celui de droite.

Descente de Crans-Montana : Lindsey Vonn chute lourdement

Descente de Crans-Montana : Lindsey Vonn chute lourdement

La skieuse Lindsey Vonn a lourdement chuté vendredi lors de descente de Crans-Montana, dernière étape de la Coupe du monde à une semaine des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

30.01.2026

Keystone-SDA

30.01.2026, 15:37

Triste fin de la belle histoire entre la skieuse de Vail et la station du Haut-Plateau. L'Américaine y a remporté deux de ses 45 succès en descente de Coupe du monde, avant de repartir boitante par hélicoptère vendredi après sa chute.

Une moue révélatrice

Sur le haut du parcours, la skieuse de 41 ans s'est fait prendre sur l'arrière lors du passage du Trou du renard avant de terminer sa course dans les filets, sans que ses skis ne se décrochent. Les longs instants qu'a pris la légende du ski alpin pour se relever laissaient augurer le pire.

Fiasco à Crans-Montana. La descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !

Fiasco à Crans-MontanaLa descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !

Pourtant, la championne olympique de descente à Vancouver est parvenue à redescendre à skis, mais en s'arrêtant pour se malaxer la jambe gauche. Son arrivée dans la raquette d'arrivée en faisant la moue alors qu'elle était acclamée par la foule a montré qu'elle envisageait le pire.

L'annulation de la descente peu après lui laissera sans doute un goût amer, elle qui avait fait des JO son objectif de l'hiver. A une semaine de la cérémonie d'ouverture, Vonn a acquis la quasi-certitude de ne pas pouvoir s'élancer en possession de tous ses moyens sur la piste de l'Olimpia delle Tofane.

Cinq podiums en autant de descentes cet hiver

Jusqu'ici, la «Speed Queen» vivait une saison de rêve, et était en passe de remporter un 9e petit globe de la descente grâce à ses 400 points glanés avant Crans-Montana, soit 144 de plus que sa poursuivante allemande Emma Aicher.

«C’est dommage». Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !

«C’est dommage»Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !

Celle qui compte 84 victoires en carrière était montée sur le podium lors des cinq premières descentes de l'hiver, totalisant sept places dans les trois premières en huit départs en Coupe du monde.

Lindsey Vonn avait effectué un retour remarqué en décembre 2024 après une pause de cinq ans. Auparavant, la quadruple vainqueure du classement général avait été active sur le Cirque blanc entre 1999 et 2019.

Descente de Crans-Montana annulée : les explications d’Urs Lehmann, CEO de la FIS

Descente de Crans-Montana annulée : les explications d’Urs Lehmann, CEO de la FIS

Sur les six premières skieuses qui se sont élancées sur la piste du Mont Lachaux, trois sont tombées. Après un long moment de flottement, les organisateurs ont finalement décidé d'annuler la course du jour, faute à la mauvaise visibilité.

30.01.2026

