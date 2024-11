Les snowboardeurs alpins suisses lancent leur saison ce week-end à Mylin, en Chine. Avec les Mondiaux en Engadine en mars, les espoirs reposent sur un trio qui a fait ses preuves et une jeune snowboardeuse talentueuse.

Les snowboardeurs helvétiques sont plutôt habitués au succès ces dernières années. Julie Zogg a remporté cinq fois de suite le petit globe du slalom parallèle entre 2019 et 2023 et compte deux médailles d'or mondiales ainsi que 12 victoires en Coupe du monde. Dario Caviezel est lui vice-champion du monde en slalom parallèle et est monté 15 fois sur le podium en Coupe du monde dans sa carrière. Son épouse, Ladina Jenny, qui skie désormais sous le nom de Ladina Caviezel après leur mariage cet été, est double médaillée mondiale et compte 18 podiums en Coupe du monde.

La saison dernière, le trio suisse n'a toutefois pas connu le succès escompté. Au cours d'un hiver marqué par de graves problèmes de matériel suite au décès de son assistant de longue date, Dario Caviezel n'a jamais réussi à se classer dans le top 3, à l'exception d'une deuxième place dans une compétition par équipes. Il a terminé l'exercice à la 19e place du classement général de la Coupe du monde. Julie Zogg et Ladina Caviezel ne sont pour leur part montées qu'une seule fois sur la boîte en individuel.

Des espoirs de succès

Cet hiver, les succès devraient revenir dans le camp suisse, d'autant plus qu'une jeune snowboardeuse talentueuse, Xenia von Siebenthal (17 ans), frappe à la porte. Dario et Ladina Caviezel ont déclaré qu'ils étaient parfaitement préparés, qu'ils avaient notamment pu passer à la vitesse supérieure sur le plan physique et qu'ils avaient trouvé les bons réglages de matériel. De son côté, Julie Zogg a constamment brillé lors des entraînements en réalisant les meilleurs temps en slalom parallèle.

Avec les championnats du monde de ski freestyle et de snowboard en Engadine, la saison se conclura en beauté en mars. Deux étapes de Coupe du monde en Suisse sont également au programme, à Davos (21 décembre) et à Scuol (11 janvier).

