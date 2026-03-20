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Vives préoccupations Trop de blessés chez ses athlètes : Swiss-Ski passe à l'offensive

ATS

20.3.2026 - 14:28

La direction de Swiss-Ski accordera à l'avenir encore plus d'importance à la question de la santé. Elle créera début juin le département «Health & Performance», a annoncé la fédération dans un communiqué.

Michelle Gisin fait partie des athlètes de Swiss-Ski qui se sont lourdement blessés cet hiver.
Michelle Gisin fait partie des athlètes de Swiss-Ski qui se sont lourdement blessés cet hiver.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.03.2026, 14:28

20.03.2026, 14:34

Ce nouveau département a pour mission de garantir le meilleur accompagnement possible aux athlètes de Swiss-Ski. «Malheureusement, il est un fait qu'au cours d'une saison, environ un cinquième de nos quelque 300 athlètes de l'équipe nationale sont, au moins temporairement, inaptes à la compétition en raison de blessures ou de maladies», explique Walter Reusser, co-directeur chargé des affaires sportives chez Swiss-Ski. «Nous nous sommes fixé pour objectif d'améliorer considérablement ce chiffre et, par conséquent, le bien-être de nos athlètes dans les années à venir.»

Ski alpin. Gisin souffre aussi d’une grave blessure au genou après sa chute

Ski alpinGisin souffre aussi d’une grave blessure au genou après sa chute

Pour atteindre cet objectif, Swiss-Ski abordera désormais le thème de la santé de manière plus globale. Avec le nouveau département «Health & Performance», l'organisation entend répondre à l'exigence d'une meilleure intégration entre la médecine du sport et les sciences du sport. «Nous voulons désormais nous occuper de manière encore plus globale de la santé physique et mentale, et donc aussi des performances de nos athlètes», déclare Reusser, cité dans le communiqué.

La direction du nouveau département est confiée au Professeur Jörg Spörri. Ce spécialiste des sciences du mouvement, âgé de 45 ans et ancien skieur alpin (il avait évolué en Coupe d'Europe), occupait jusqu'à présent le poste de responsable de la recherche en médecine du sport à la clinique universitaire Balgrist et celui de professeur titulaire à l'Université de Zurich.

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