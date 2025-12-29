La «Shakira du ski» espérait des débuts différents en Coupe du monde

A seulement 16 ans, Giada D'Antonio a fêté dimanche soir ses débuts en Coupe du monde lors du slalom de Semmering. Bien que l'Italienne ait sans doute imaginé sa première course autrement, c'est la joie qui prédominait dans l'aire d'arrivée.

Luca Betschart

Giada D'Antonio est le nom de la nouvelle enfant prodige de la Coupe du monde de ski. Après une ascension fulgurante au cours des derniers mois, la jeune fille de 16 ans a été récompensée et a fait ses débuts en Coupe du monde dimanche lors du slalom de Semmering.

Au final, il n'y a eu, cependant, pas grand-chose à fêter. Surnommée la «Shakira du ski», D'Antonio n'a rien pu faire sur cette piste difficile. Comme presque la moitié des concurrentes, le super talent a été éliminé dès la première manche.

«Le départ a été un moment de grande tension, car je voulais absolument franchir la ligne d'arrivée et donner le meilleur de moi-même», a lâché la skieuse en herbe lors d'un entretien avec la Fédération italienne de ski «FISI», avant d'ajouter : «La piste était vraiment très défoncée et ce n'était pas facile. J'ai essayé de ne pas abandonner, mais à la fin, c'est comme ça que ça s'est passé».

«C’est très émotionnel»

Malgré l'échec, c'est la joie qui prédominait chez D'Antonio après la course. «J'ai reçu de magnifiques nouvelles de Naples et beaucoup d'encouragements. Je suis heureuse de commencer mon histoire, sentir que tant de gens me tiennent les pouces, c'est très émotionnel», a déclaré la Napolitaine. «Cette expérience montre que l'on peut rêver grand et travailler à des objectifs importants. Tout est possible. On n'oublie jamais ses débuts en Coupe du monde : quel que soit le résultat, je suis heureuse», ajoute-t-elle.

Interrogée aussi sur le fait de se trouver à proximité de son idole Mikaela Shiffrin, elle a répondu simplement : «Je ne l'ai pratiquement pas aperçue : Dès la première manche, j'étais déjà très concentrée sur le parcours.»

