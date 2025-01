«La situation est très difficile» - Le samedi noir de Ramon Zenhäusern

Disputé samedi dans des conditions dantesques, le slalom d’Adelboden a vu la victoire du Français Clément Noël. Dans le clan suisse, Tanguy Nef (8e) et Marc Rochat (10e) se sont mis en évidence en terminant dans le top-10. De leur côté, Loïc Meillard et Ramon Zenhäusern ont connu l’élimination en première manche. Le Haut-Valaisan était notamment très abattu après cette nouvelle déconvenue. Retrouvez les réactions des skieurs helvétiques.

Ramon Zenhäusern a terminé la première manche du slalom d’Adelboden la tête dans la neige. ats

Grégoire Galley, à Adelboden Gregoire Galley

- 8e Tanguy Nef

«C’est un sentiment mitigé d’avoir été le meilleur skieur suisse aujourd’hui. Certes, je suis content de ma performance, mais je pense que l’équipe aurait pu mieux faire. J’ai changé de ski entre les deux manches, ce qui a été bénéfique sur le second tracé. J’ai aussi pu profiter de mon expérience dans ces conditions difficiles. Avec ce top-10, je tire mon épingle du jeu. En revanche, ce résultat ne va pas me mettre davantage de pression lors des prochaines courses.»

- 10e Marc Rochat

«Cette épreuve d’Adelboden était le bon endroit pour tourner le navire ! J’étais évidemment frustré après ma première manche car j’ai fait une faute d’entrée de jeu alors que j’allais vite. Ma performance sur le premier tracé ne représente pas mon potentiel. Avant de m’élancer en deuxième manche, je me suis souvenu d’où je venais et de ce que j’avais réalisé jusqu’à présent. Cela m’a permis de me libérer et d’oublier les moments difficiles. Je me suis tellement battu depuis le début de ma carrière que je n’allais pas baisser les bras maintenant. Ce résultat confirme que je fais partie des meilleurs dans cette discipline. Je dois utiliser cette performance comme tremplin afin de continuer sur cette voie. Je ferai les comptes à la fin du mois de janvier.»

- 12e Daniel Yule

«Même si on rêve toujours de faire mieux, je pense que ce 12e rang est bon à prendre. Après quelques doutes en début de saison, je commence à retrouver de la vitesse et du relâchement dans mon ski. Malheureusement, j’ai commis trop d’erreurs qui me coûtent cher en deuxième manche pour espérer mieux. À un moment donné, j’étais quasiment arrêté, puis je suis presque tombé. Pour résumer, c’était vraiment une course difficile avec ces conditions. Malgré tout, j’ai aussi réalisé de très bons passages. Je vais retenir cela pour Wengen.»

- 20e Luca Aerni

«J’ai réalisé une course correcte. Les conditions étaient très compliquées avec cette faible visibilité. Il fallait skier au feeling, ce qui n’était vraiment pas évident. Cette course est tout de même bonne à prendre pour la suite de ce mois de janvier qui s’annonce très chargé. Maintenant, il faut que je me focalise sur ma récupération car demain il y aura déjà le géant avec un grand soleil et de nombreux spectateurs. Je me réjouis !»

- Eliminé en première manche Ramon Zenhäusern

«Quand rien ne va, rien ne va ! J’ai commis une grosse faute avant le plat et ensuite j’ai essayé de me lâcher complètement. Mais quand on attaque à outrance, il faut quand même être capable de suivre les rails qui se sont formés sur la piste. Malheureusement, je n’ai pas réussi à le faire et je suis tombé. Actuellement, la situation est très difficile car même mon sentiment sur le ski n’est pas bon. Me concernant, je ne retire vraiment rien de positif de cette course. C’est une journée très pénible. Je vais continuer à travailler dur à l’entraînement et surtout essayer de rester positif.»

- Eliminé en première manche Loïc Meillard

«Être éliminé en enfourchant fait malheureusement partie du slalom. C’est dommage, surtout ici à Adelboden. Avec ce dossard rouge sur les épaules, je me suis mis un peu trop à la limite. Maintenant, j’aurai besoin d’une à deux heures pour mettre cette élimination de côté. Puis, il faudra bien se reposer pour le géant de demain et se dire qu’il y aura une nouvelle chance de bien figurer.»