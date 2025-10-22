  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire de vol et escroquerie La star du biathlon français sur le banc des accusés

Nicolas Larchevêque

22.10.2025

La championne de biathlon Julia Simon, soupçonnée de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes, est attendue vendredi matin devant le tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) pour en répondre.

Julia Simon, soupçonnée de fraude à la carte bancaire, est attendue vendredi matin devant le tribunal correctionnel d'Albertville.
Julia Simon, soupçonnée de fraude à la carte bancaire, est attendue vendredi matin devant le tribunal correctionnel d'Albertville.
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.10.2025, 08:16

Française la plus titrée de l'histoire des championnats du monde (10 sacres, dont quatre en individuel), membre de l'équipe de France depuis 2015, la jeune femme de 29 ans devra répondre de vol et escroquerie, selon le parquet d'Albertville.

Une demande de renvoi, déposée par la défense, sera toutefois examinée à l’ouverture de l’audience, qui pourrait donc être remise à une date ultérieure, selon le parquet.

Julia Simon est visée par deux plaintes pour fraude déposées en décembre 2022 et mai 2023 par un membre de l'encadrement de l'équipe de France et par une de ses partenaires en club et en sélection, Justine Braisaz-Bouchet. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits lors d'un stage à l'été 2022 en Norvège.

Grabuge en biathlon. Une star française envoyée au tribunal par sa coéquipière

Grabuge en biathlonUne star française envoyée au tribunal par sa coéquipière

Elle est accusée d'avoir utilisé leurs cartes bancaires pour des achats sur internet d'un montant de «2’300 euros environ», d'après son avocat Me Christian Borel. La championne, qui conteste les faits, n'a pas souhaité s'exprimer en amont de l'audience, à laquelle elle devrait être présente, a-t-il indiqué à l'AFP.

«Il y a des achats qui ont été faits par carte bleue avec mon nom dessus, mais aujourd'hui, je suis aussi victime de cette situation. Mon nom a été utilisé à mon insu», avait déclaré la native d'Albertville et licenciée au club des Saisies dans un entretien au Dauphiné Libéré en août 2023.

En lice pour les JO 2026

En novembre 2023, après la révélation de cette affaire dans les médias, Julia Simon, qui a de son côté porté plainte contre X pour usurpation d'identité, s'était dite «émoussée mentalement» en raison de la «pression» et d'un «été compliqué».

Dans un communiqué diffusé en septembre, la Fédération française de ski (FFS) a rappelé que la commission nationale de discipline fédérale avait été saisie très tôt dans cette affaire, et cela «bien qu’il s’agisse d’une affaire d’ordre personnel entre deux athlètes».

Considérant que «seuls les moyens d'investigation des enquêteurs et les résultats de l’enquête pénale permettraient de déterminer si les faits reprochés à Julia Simon sont avérés», la commission a prononcé le 1er juin 2023 «un sursis à statuer». Elle «aura donc de nouveau à se prononcer lorsqu’un jugement sera rendu dans cette affaire».

«J'ai fait l'autruche». Le biathlon français agité par une affaire de fraude

«J'ai fait l'autruche»Le biathlon français agité par une affaire de fraude

En attendant, la FFS, qui s'est constituée partie civile, ajoute avoir «fait en sorte que cette affaire ne perturbe pas le projet sportif individuel des athlètes et le fonctionnement collectif de l’équipe».

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon fait partie de l'équipe tricolore en lice pour les Jeux olympiques d'hiver, prévus du 6 au 22 février 2026 à Milan-Cortina (Italie). Elle a toutefois été victime fin mai d'une entorse qui a chamboulé son programme à moins d'un an des JO.

Elle avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse) : médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte.

Les plus lus

Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
Stan Wawrinka : «Le public suisse me pousse à me sublimer»
Graves failles dans l'accueil de mineurs à Genève: trois ados portent plainte
«Je vous ferez votre peau» - 41 ans après l'assassinat, un possible corbeau entendu