La championne de biathlon Julia Simon, soupçonnée de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes, est attendue vendredi matin devant le tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) pour en répondre.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Française la plus titrée de l'histoire des championnats du monde (10 sacres, dont quatre en individuel), membre de l'équipe de France depuis 2015, la jeune femme de 29 ans devra répondre de vol et escroquerie, selon le parquet d'Albertville.

Une demande de renvoi, déposée par la défense, sera toutefois examinée à l’ouverture de l’audience, qui pourrait donc être remise à une date ultérieure, selon le parquet.

Julia Simon est visée par deux plaintes pour fraude déposées en décembre 2022 et mai 2023 par un membre de l'encadrement de l'équipe de France et par une de ses partenaires en club et en sélection, Justine Braisaz-Bouchet. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits lors d'un stage à l'été 2022 en Norvège.

Elle est accusée d'avoir utilisé leurs cartes bancaires pour des achats sur internet d'un montant de «2’300 euros environ», d'après son avocat Me Christian Borel. La championne, qui conteste les faits, n'a pas souhaité s'exprimer en amont de l'audience, à laquelle elle devrait être présente, a-t-il indiqué à l'AFP.

«Il y a des achats qui ont été faits par carte bleue avec mon nom dessus, mais aujourd'hui, je suis aussi victime de cette situation. Mon nom a été utilisé à mon insu», avait déclaré la native d'Albertville et licenciée au club des Saisies dans un entretien au Dauphiné Libéré en août 2023.

En lice pour les JO 2026

En novembre 2023, après la révélation de cette affaire dans les médias, Julia Simon, qui a de son côté porté plainte contre X pour usurpation d'identité, s'était dite «émoussée mentalement» en raison de la «pression» et d'un «été compliqué».

Dans un communiqué diffusé en septembre, la Fédération française de ski (FFS) a rappelé que la commission nationale de discipline fédérale avait été saisie très tôt dans cette affaire, et cela «bien qu’il s’agisse d’une affaire d’ordre personnel entre deux athlètes».

Considérant que «seuls les moyens d'investigation des enquêteurs et les résultats de l’enquête pénale permettraient de déterminer si les faits reprochés à Julia Simon sont avérés», la commission a prononcé le 1er juin 2023 «un sursis à statuer». Elle «aura donc de nouveau à se prononcer lorsqu’un jugement sera rendu dans cette affaire».

En attendant, la FFS, qui s'est constituée partie civile, ajoute avoir «fait en sorte que cette affaire ne perturbe pas le projet sportif individuel des athlètes et le fonctionnement collectif de l’équipe».

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon fait partie de l'équipe tricolore en lice pour les Jeux olympiques d'hiver, prévus du 6 au 22 février 2026 à Milan-Cortina (Italie). Elle a toutefois été victime fin mai d'une entorse qui a chamboulé son programme à moins d'un an des JO.

Elle avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse) : médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte.