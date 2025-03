La Suisse a réalisé un exploit majuscule en décrochant l'argent en relais masculin jeudi aux Mondiaux de Trondheim. Les fondeurs helvétiques ont devancé d'un cheveu la Suède lors du sprint final. L'or est revenu à la Norvège.

Keystone-SDA ATS

Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch et Valerio Grond ont ainsi apporté à la Suisse une troisième médaille dans ces joutes après celles de bronze obtenues par Nadine Fähndrich en sprint individuel et en sprint par équipes avec Anja Weber.

Après les trois premiers relais de 7,5 km, Valerio Grond a été lancé en bonne position au sein d'un groupe de poursuivants comprenant également l'Italie, la France, le Canada et la Suède. Le Grison, qui avait échoué à atteindre la finale du sprint au début des Mondiaux, n'a pas failli lors du dernier tour en dépassant, puis résistant au Suédois Edvin Anger pour décrocher l'argent.

«Je le gagne pour l'équipe»

«Quand j'étais encore à 400 mètres d'Anger à la fin, je me suis dit: ‘Aujourd'hui, je ne vais pas perdre un sprint final, aujourd'hui je le gagne pour l'équipe.’ C'est tout simplement génial», a déclaré Grond, submergé par l'émotion, au micro de la SRF.

«Je n'ai jamais été aussi nerveux en tant que spectateur. Fierté, joie, satisfaction: je ressens tellement d'émotions que je ne sais même plus quoi penser et quoi dire», a ajouté le Lucernois Cyril Fähndrich, premier relayeur jeudi.

Le routinier Jonas Baumann, qui dispute à 34 ans ses huitièmes et derniers Mondiaux, a lui évoqué l'esprit d'équipe qui a transcendé les fondeurs helvétiques: «Nous fêtons ensemble, nous souffrons ensemble. Il y a eu des hauts et de bas dans ces championnats du monde, avec de belles victoires et de grandes déceptions. De telles expériences permettent de souder une équipe comme aucune autre».

14e titre pour Klaebo

C'est la première fois depuis les Jeux olympiques de 1972, qui comptaient également comme championnats du monde, que la Suisse parvient à monter sur le podium en relais. A Sapporo, le quatuor helvétique avait décroché le bronze.

Le sacre est revenu comme prévu à une équipe de Norvège intouchable. Emmenée par Johannes Klaebo, elle a terminé avec plus de 20 secondes d'avance sur la Suisse et la Suède. Avec ce 5e titre mondial dans ces Mondiaux à domicile, le 14e au total, Klaebo dépasse son compatriote Petter Northug au palmarès de son sport. Il aura l'occasion de conclure sa moisson samedi lors du 50 km.