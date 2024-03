Pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années, la Suisse a remporté le classement des nations. Il s'agit de son onzième trophée depuis le lancement de la Coupe du monde.

La Suisse remporte le classement des nations une nouvelle fois. KEYSTONE

Avec 10'882 points, les Suisses sont restés à 436 points de leur total de l'année dernière. Les 11'318 points constituent toujours le record pour Swiss-Ski. En raison des nombreuses annulations, seules 74 courses ont pu avoir lieu cet hiver, soit trois de moins que la saison précédente.

L'avance sur l'Autriche, encore en tête jusqu'à Noël, s'élève au final à 1595 points. Par rapport à l'hiver précédent, le grand rival a réduit son retard de près de 1000 points.

C'est surtout chez les dames que la Wunderteam a fait mieux avec plus de 1000 points de mieux que la saison précédente, ce qui a permis de devancer la Suisse d'un peu plus de 300 points. Les Italiennes ont terminé troisièmes. Chez les messieurs, Odermatt, Meillard et compagnie ont à nouveau devancé très nettement l'Autriche et la Norvège.

Au total, Swiss-Ski a décroché 56 podiums cet hiver, soit un de moins que l'année précédente. La Suisse conclut cette belle saison avec 27 victoires.

ats