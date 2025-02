La Suisse obtient une première médaille !

La Suisse a cueilli sa première médaille aux Championnats du monde de Saalbach. Lors du team event, les Helvètes ont décroché l'argent, battus en finale par l'Italie.

Keystone-ATS Gregoire Galley

En tête du classement des nations, la Suisse a bénéficié d'un bye en huitièmes de finale. Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Thomas Tumler ont éliminé l’Allemagne en quarts, puis les Etats-Unis en demi-finales, avant de s’incliner devant la «Squadra Azzurra».

Dans ce match pour l'or, ce sont les vétérans qui ont finalement flanché côté suisse. Wendy Holdener a perdu son duel face à Giorgia Collomb et Thomas Tumler, irréprochable jusqu'ici, a raté son départ lors de l'ultime manche pour laisser filer Alex Vinatzer vers la victoire et l’or. La Suède a obtenu le bronze en battant les Américains en petite finale.

La Suisse remporte sa troisième médaille lors d’un championnat du monde dans cette épreuve si particulière et controversée du team event. Elle avait enlevé le bronze en 2007 et l’or en 2019 lors des deux Mondiaux organisés à Äre.

Une super expérience en équipe

Pour les deux Romands de l'équipe, cette médaille avec les coéquipiers fait d'autant plus plaisir. «C'est très cool, on a vécu un beau moment avec l'équipe, lance Luca Aerni. On s'était déjà entraîné hier. Juste à l'arrivée, il y a un peu de frustration de ne pas avoir décroché l'or, mais on aurait pu sortir au premier tour et Thomas nous a sauvés donc on est très content. J'ai pris la confiance lors des deux premières manches, mais j'ai eu de la peine à trouver le bon rythme et après j'ai réussi à me libérer.»

Pour sa deuxième participation à un team event après celui, victorieux, des finales de Coupe du monde en 2022, Delphine Darbellay a de nouveau quitté l'aire d'arrivée avec un large sourire et un peu de champagne dans l'oeil. «C'est une super expérience de pouvoir partager ça à quatre, a répondu la Valaisanne. Je l'avais dit la veille, mais l'esprit d'équipe c'est quelque chose que j'aime bien. On s'est poussé les uns les autres. J'ai fait quelques erreurs, mais je suis assez contente de mon ski. J'ai oublié de garder la patience à la fin du mur.»

Engagé en géant la semaine prochaine, Luca Aerni a pu prendre la température dans la station autrichienne. Le Valaisan va maintenant repartir à l'entraînement avec quelques enseignements: «J'ai appris qu'il ne fallait pas trop forcer lors des premières manches (il rit).»

Delphine Darbellay va elle reprendre le chemin de la Coupe d'Europe avec les épreuves d'Oberjoch en Allemagne le week-end à venir.