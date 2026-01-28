  1. Clients Privés
Alban Elezi Cannaferina «La veille, en rigolant, j’ai dit aux gars que j’allais faire un podium»

Clara Francey

28.1.2026

Alors qu'on ne l'attendait pas forcément, le jeune Français Alban Elezi Cannaferina s'est ouvert en grand les portes des JO de Milan-Cortina en prenant mardi la troisième place du géant nocturne de Schladming derrière le Suisse Loïc Meillard et le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Agence France-Presse

28.01.2026, 16:13

C'est ce qu'on appelle répondre présent le jour J. Avec toute l'insouciance de ses 22 ans, le skieur de Courchevel a réussi un véritable coup de maître en décrochant son premier podium au moment où l'encadrement de l'équipe de France s'arrache les cheveux pour finaliser sa sélection pour les JO (6-22 février).

Géant de Schladming. Une nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Géant de SchladmingUne nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Le camp français avait appris la veille au soir qu'il récupérait un quota olympique supplémentaire, redonnant de l'espoir à plusieurs athlètes initialement écartés, dont Alexis Pinturault, le plus grand palmarès du ski alpin français.

Mais, alors qu'ils étaient attendus au tournant pour jouer leur place, Pinturault (25e) et Thibaut Favrot (sorti dans la première manche) sont passés à travers, tout comme Léo Anguenot (23e), déjà assuré de son strapontin pour les Jeux grâce à sa 3e place dans le géant d'Adelboden.

Et c'est alors qu'a surgi Alban Elezi Cannaferina qui a, lui, répondu présent et même un peu plus encore lors d'une deuxième manche de feu pour s'inviter avec fracas dans la discussion, voire clore carrément le débat.

La décision sera prise mercredi soir après le slalom de Schladming qui pourrait encore rebattre les cartes en cas de grosse performance par exemple de Victor Muffat-Jeandet. Mais le champion du monde juniors du géant en 2023 a mis la barre très haut mardi.

«Quelle honte, quel irrespect». Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule

«Quelle honte, quel irrespect»Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule

«Un rêve d'enfant»

«Je suis très heureux, forcément. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Les conditions étaient parfaites pour moi, c'était très glace. Je me suis livré à 100%, j'ai joué et je suis super heureux du résultat», a réagi le Français, extatique au moment de saluer la foule, dans une ambiance énorme.

Si Meillard, impressionnant pour sa neuvième victoire en Coupe du monde, l'a devancé de 90/100 (Braathen finit à 73/100 du Suisse), le jeune Français, huitième de la première manche, a réussi un deuxième acte quasi parfait. Se payant même le luxe de devancer le meilleur skieur du monde, Marco Odermatt, quatrième. «La stat est plutôt pas mal», a-t-il savouré.

«Ça a mis un petit coup de fouet à mon orgueil de ne pas être sélectionné (pour les JO), a-t-il ajouté. Après il y en a d'autres qui avaient fait des meilleurs résultats que moi qui n'étaient pas sélectionnés aussi. Moi j'ai tout donné dans ce mois de janvier, j'ai poussé à fond pour aller chercher cette place. Advienne que pourra. En tout cas j'ai fait mon premier podium et ça personne ne me l'enlèvera.»

Skieur ultra polyvalent, Elezi Cannaferina est sur une dynamique ascendante et avait déjà marqué les esprits le week-end dernier à Kitzbuehel avec une 12e place en descente et une 14e en Super G.

Descente de Kitzbühel. «Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Descente de Kitzbühel«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

«Dans mes rêves, j'ai toujours voulu faire toutes les disciplines», a expliqué en janvier à Wengen le skieur de Courchevel, formé à Chamrousse, qui échange beaucoup avec Cyprien Sarrazin pour l'accompagner dans sa trajectoire éclair.

«Le chemin que je parcours est ultra rapide, il est ultra clair. Physiquement j'ai énormément travaillé cet été, j'ai passé beaucoup de caps», a ajouté à Wengen celui qui était devenu champion du monde juniors du géant en 2023, douze ans après Alexis Pinturault.

Mardi soir, il a sans doute définitivement mis fin aux espoirs de «Pintu» de participer à ces derniers JO en poussant sa propre candidature à la place.

