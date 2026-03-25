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Géant de Lillehammer La victoire pour Grenier, un 6e gros globe pour Shiffrin !

ATS

25.3.2026 - 13:18

Mikaela Shiffrin a remporté le général de la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière. L'Américaine égale ainsi au palmarès la légendaire Autrichienne Annemarie Moser-Pröll.

Keystone-SDA

25.03.2026, 13:18

25.03.2026, 14:27

Shiffrin (31 ans) avait déjà gagné le gros globe en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023. Ce nouveau sacre a toutefois été relativement difficile à assurer mercredi lors du géant des finales à Hafjell. L'Américaine était sous la menace de l'Allemande Emma Aicher, qui comptait 85 points de retard avant l'ultime course de la saison.

Slalom de Lillehammer. Mikaela Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Wendy Holdener

Slalom de LillehammerMikaela Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Wendy Holdener

Mais elle a assuré sa victoire finale en terminant dans le top 15 mercredi à Hafjell. Seulement 17e après la manche initiale, Shiffrin a haussé le ton en finale pour remonter au 11e rang.

La victoire du jour est revenue à la Canadienne Valerie Grenier, déjà en tête après le parcours initial. Elle a signé le troisième succès de sa carrière devant la Norvégienne Mina Fuerst Holtmann (à 0''43) et l'Autrichienne Julia Scheib (à 0''57), la lauréate du globe de la spécialité.

Côté suisse, Camille Rast a été la plus en vue. La Valaisanne, qui a conclu le général au 3e rang, s'est classée 6e de cet ultime géant. La Grisonne Vanessa Kasper s'est aussi illustrée en prenant la 10e place, soit le meilleur résultat de sa carrière. Par contre, Wendy Holdener a manqué son affaire, notamment en 1re manche. Elle a terminé 27e et dernière.

Géant de Lillehammer. Aicher 3e, Shiffrin 17e : le gros globe se décidera lors de l'ultime manche de l'hiver !

Géant de LillehammerAicher 3e, Shiffrin 17e : le gros globe se décidera lors de l'ultime manche de l'hiver !

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