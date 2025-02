Lara Gut-Behrami éliminée mais «chanceuse», Breezy Johnson sacrée en descente

Soupe à la grimace pour les descendeuses helvétiques aux Mondiaux de Saalbach. Samedi, Corinne Suter a fini 7e d'une course enlevée par l'Américaine de 29 ans Breezy Johnson.

Lara Gut-Behrami esce di scena 08.02.2025

ATS/blue Sport Clara Francey

Un numéro de dossard qui veut tout dire. Partie avec le 1, Breezy Johnson a soufflé la victoire aux favorites. Sur la piste Ulli Maier, la skieuse du Wyoming s'est montrée irrésistible dès la 30e seconde de course. Elle a surtout su conserver assez de vitesse pour avancer plus vite sur la partie finale du tracé autrichien.

En s'imposant dans la discipline-reine, Johnson rejoint ses illustres compatriotes Lindsey Vonn, Hilary Lindh et Picabo Street. Mais contrairement à ces trois femmes, Breezy Johnson n'a jamais gagné en Coupe du monde. Elle compte sept podiums, dont trois deuxièmes places obtenues en décembre 2021. Elle n'était d'ailleurs plus montée sur la boîte depuis cette époque.

Suspendue d'octobre 2023 à décembre 2024 par les instances antidopage pour trois «no shows», Breezy Johnson avait pointé le bout de son nez lors de la dernière descente de Garmisch en finissant 4e. L'Américaine a devancé de 0''15 Mirjam Puchner, qui offre à l'Autriche sa troisième médaille dans ces joutes après l'or de Stephanie Venier et l'argent de Raphael Haaser en Super-G. Le bronze est revenu à la polyvalente Tchèque Ester Ledecka (à 0''21).

Suter 7e, Lara Gut-Behrami éliminée

Dans le camp suisse, les espoirs reposaient sur Corinne Suter et Lara Gut-Behrami. Championne du monde en 2021 et championne olympique en titre, Corinne Suter a fait ce que l'on attendait d'elle, mais il a manqué ce petit grain de folie pour signer son quatrième podium de suite dans la spécialité, elle qui avait terminé 3e à Méribel voici deux ans. La Schwytzoise a fini à 0''41 du top 3 en concédant trop de temps sur le bas.

Comme à Méribel, Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à ramener quelque chose des courses de vitesse. Surprise par un mouvement de terrain, elle est partie à la faute et s'en est plutôt bien sortie. «On sait que quand on va à 130 km/h, ce n'est pas si simple, a-t-elle expliqué en zone mixte. Je ne sais pas si le ski a mordu ou si je n'étais pas très bien positionnée sur le ski, mais ça se passe vite. On a vu en Super-G que sur cette neige, on pouvait vite se faire les croisés après une faute, comme ça a été le cas de Ricarda (Haaser). Ce n'est pas le jour où j'avais envie de faire une faute. J'ai de la chance, je suis entière et je peux skier demain.»

La Tessinoise a donné plus de précisions quant à la nature du terrain: «Ce n'était pas facile à interpréter, parce que la neige a changé. C'était difficile de trouver le bon réglage. Si on est trop agressif, le ski mord et si on appuie un peu moins, on a l'impression que le ski ne produit pas de vitesse. Les trois devant ont vraiment très bien skié, mais certaines filles parmi les meilleures aux entraînements ont eu plus de problèmes. Ceci dit, ça fait partie du jeu.»

L'apprentissage pour Malorie Blanc

Les épreuves féminines de vitesse se terminent ainsi sans médaille helvétique et les deux autres Suissesses au départ, Malorie Blanc (19e) et Priska Ming-Nufer (21e), ont fini plus loin. «Il ne faut pas que je sois trop dure avec moi-même, mais j'aurais voulu skier avec plus de confiance et plus de relâchement, a confié la Valaisanne de 21 ans. C'est une piste assez particulière et je dois apprendre à skier dans ces conditions.»

L'athlète d'Anzère arbore toujours un large sourire, surtout qu'elle sait que ses Mondiaux ne sont pas terminés puisqu'elle va prendre part au combiné par équipe mardi. Une nouvelle épreuve qui doit dynamiser le ski alpin avec une concurrente au départ de la descente et une autre au départ du slalom. Les pays peuvent aligner jusqu'à quatre paires.

«Je sais que je vais le faire et c'est super, a conclu Malorie Blanc. Et en plus, il n'y a que des chouettes personnes avec qui participer. Je n'ai pas mon mot à dire concernant celle avec qui je vais courir, ce sont les coaches qui décident. Je ne connais pas leurs critères, je me laisse un peu vivre et on verra.»