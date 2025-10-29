Lara Gut-Behrami exaspérée par la jeune génération de skieurs

Lors d’une table ronde organisée par la FIS en marge de l’ouverture de saison de ski alpin à Sölden, Lara Gut-Behrami s’est exprimée sans langue de bois. La Suissesse a ainsi critiqué la jeune génération de skieurs pour son manque d'ambition et sa culture de la complaisance.

Lara Gut-Behrami s'est insurgé contre l'attitude de certains jeunes athlètes. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami était l’une des invitées du «Sölden Race Talk», une table ronde organisée par la FIS vendredi dernier avant le géant d’ouverture dans la station autrichienne. La Tessinoise a notamment répondu sans détours lorsqu’on lui a demandé si elle se mettrait en colère si elle ne gagnait pas.

«Beaucoup», a immédiatement lancé la gagnante de 48 courses en Coupe du monde. Avant d'enchaîner : «Ce qui me manque du passé, du début de ma carrière, c'est que tout le monde était plus honnête que maintenant». Pour elle, le problème vient essentiellement des réseaux sociaux. «Maintenant, il est plus important de montrer un visage amical et de se faire apprécier par tout le monde», a estimé «LGB».

Gut-Behrami s’est ensuite souvenue de ses débuts sur le Cirque blanc : «Ce qui me manque, ce sont des athlètes comme Anja Pärson, Janica Kotelic ou Tina Maze qui montraient leurs vraies émotions. C'était normal d'être en colère, car nous travaillons pour gagner des courses. Nous ne travaillons pas pour être dixième. Ce n'est pas acceptable.»

«Je suis encore plus en colère quand je vois de jeunes skieurs arriver, ne pas se qualifier et donner l'impression que ce n'est pas grave. Mais ça l'est», s’est alors emportée la skieuse de 34 ans.

Avant de conclure : «Après tout, c'est une compétition, c’est la Coupe du monde. L’idée est de travailler dur tous les jours et de gagner des courses. Je ne vais pas arriver demain pour terminer 25e. Cela peut arriver, si je fais une erreur, je peux l'accepter, mais je ne vais pas dire : ‘C’est merveilleux ! J'adorerais être dans le top 15 une fois dans ma carrière’.»

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a entamé son ultime saison en Coupe du monde avec une troisième place samedi en géant.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).