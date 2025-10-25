«Je suis fière d'imaginer que tous ces podiums puissent motiver des enfants»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lara Gut-Behrami «Je suis fière d'imaginer que tous ces podiums puissent motiver des enfants»

ATS

25.10.2025 - 17:10

Lara Gut-Behrami a égalé samedi Vreni Schneider avec un 101e podium en Coupe du monde. A 34 ans, alors qu'elle entame sa dernière saison, la Tessinoise est fière d'inspirer de nouvelles générations.

Keystone-SDA

25.10.2025, 17:10

«Quand j'étais petite, les skieuses suisses étaient une inspiration pour moi. Imaginer que tous ces podiums puissent motiver d'autres enfants à poursuivre ce chemin, poursuivre la tradition suisse... Je n'en étais pas vraiment consciente il y a quelques années, mais maintenant, j'en suis fière», a déclaré «LGB» au micro de la RTS.

Sölden. Lara Gut-Behrami s'offre un 101e podium et égale Vreni Schneider !

SöldenLara Gut-Behrami s'offre un 101e podium et égale Vreni Schneider !

La skieuse de Comano avait le sourire aux lèvres après avoir pris la 3e place du géant d'ouverture de la saison de Sölden, en Autriche. Trois fois victorieuse sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), elle se satisfaisait pleinement de ce 101e podium à l'heure de l'interview.

«Je suis très contente de commencer la saison avec un podium, ça fait du bien», a-t-elle lâché, contente d'avoir pu livrer la marchandise sur le second tracé. «J'ai réussi à enchaîner les virages, j'étais nettement plus directe sur les portes que le matin, tout simplement plus rapide.»

«Jamais dire non à un podium»

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Seules l'Autrichienne Julia Scheib – imbattable samedi devant son public – et l'Américaine Paula Moltzan (2e) ont fait mieux que la Suissesse à Sölden. Mais pour la championne de Swiss-Ski, l'important était de bien se sentir sur les skis, surtout après une première manche qu'elle a qualifiée de «décevante».

«Je suis fière d'avoir réussi à me libérer, d'avoir pu attaquer. Mais évidemment, je ne vais jamais dire non à un podium», a encore glissé la Tessinoise, qui devrait avoir de nombreuses occasions de dépasser Vreni Schneider lors de son ultime saison sur le Cirque blanc.

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les trois skieuses helvétiques font le point avant le début de la saison. Chacune entame cet hiver olympique avec beaucoup d'interrogations, mais aussi avec quelques certitudes.

14.10.2025

Les plus lus

«Je suis fière d'imaginer que tous ces podiums puissent motiver des enfants»
Xhaka et Sunderland créent la surprise à Chelsea et s'installent sur le podium
Tragédie à Mulhouse : une femme succombe, «victime de plusieurs coups de couteau»
Cinq jours avant les élections, Geert Wilders galvanise ses troupes à Volendam
Bâle ouvre la 555ᵉ édition de sa célèbre foire d’automne
La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»