«Je me tiens sur les skis avec le sentiment que je l'ai mérité»

Lara Gut-Behrami entame à Sölden sa 18e et dernière saison de Coupe du monde. A 34 ans, elle ne veut pas encore entendre parler d'adieux, mais regarde déjà sa carrière avec gratitude.

Keystone-SDA, par Michael Lehmann ATS

Lorsque Lara Gut-Behrami s'élancera samedi sur le glacier de Rettenbach, ce ne sera pas qu'une course de plus pour elle. Ce sera le début de son dernier hiver – un hiver plein de dernières fois. Une dernière fois à Sölden, à Saint-Moritz, aux Jeux olympiques. Mais au lieu de la nostalgie, c'est la sérénité qui domine chez la Tessinoise: «Pour le moment, j'ai l'impression que c'est comme d'habitude.»

Cela fait presque deux décennies que Gut-Behrami fait partie du Cirque blanc. Elle participera bientôt à sa 400e course de Coupe du monde, et même si elle sait que cet hiver, la question des adieux résonnera sur chaque pente et dans chaque aire d'arrivée, elle aborde la fin de sa carrière avec une attitude qui a mûri au fil des ans.

La vie d'une athlète est si variée et si rapide qu'elle n'a pas eu le temps de se laisser aller à la nostalgie, dit Gut-Behrami. Cela ne changera guère pendant la saison. Et de toute façon, il y a déjà eu quelques dernières fois dans sa carrière – même inconscientes. Cela fait tout simplement partie de la vie. Au lieu de se préoccuper de ses adieux imminents à la fin de la saison, elle préfère se concentrer sur l'instant présent. Comme toujours, justement.

L'acceptation de soi rime avec succès

Sans surprise, Gut-Behrami a déjà presque tout vécu à Sölden. Elle y a gagné trois fois le géant d'ouverture de la saison (2013, 2016 et 2023), et a connu l'élimination à trois reprises. L'année dernière, un «Did not start» s'est ajouté pour la première fois à son bilan dans la station autrichien. Après la reconnaissance du parcours le samedi matin, elle avait décidé de faire l'impasse sur la course. Elle ne se sentait pas assez en forme. «Le risque est trop élevé. Je ne veux pas qu'une blessure mette fin à ma carrière», avait expliqué Gut-Behrami.

De nombreux petits problèmes se sont alors combinés, explique l'athlète avec le recul: des difficultés avec son genou, une grippe et aussi une certaine fatigue mentale. Il fallait du courage pour se retirer au dernier moment en tant que vainqueure sortante et d'assumer qu'elle ne se sentait pas assez sûre d'elle. Mais Gut-Behrami a appris au cours de sa carrière à s'écouter attentivement et à se protéger.

«Reconnaître que tout n'est pas toujours possible a été important pour moi à plus d'un titre», explique «LGB». «C'était une clé pour fêter des succès à long terme, car cela m'a aidée à rester saine d'esprit». Pour s'imposer dans le sport de haut niveau, il faut souvent être sévère avec soi-même et dépasser ses limites. Mais les athlètes doivent souvent d'abord apprendre à accepter que ce n'est pas toujours possible. Gut-Behrami y est parvenue: «Je travaille chaque jour à m'améliorer encore. Mais je sais aussi que tout ne se passera pas comme je le souhaite.»

Le courage de faire une pause

Durant l'été, Gut-Behrami a veillé à donner à son corps le repos et la récupération nécessaires en plus d'un entraînement intensif, «ce qui est particulièrement important en fin de carrière». Ainsi, pour sa dernière saison en tant que sportive professionnelle, il s'agit avant tout pour elle de trouver le bon équilibre avant chaque course. Elle est prête à savourer ses grandes performances comme d'encaisser les mauvaises.

Mais elle n'a de toute manière plus rien à prouver à personne. Au cours des 394 courses de Coupe du monde qu'elle a disputées jusqu'à présent, Gut-Behrami est montée 100 fois sur le podium, dont 48 fois sur la plus haute marche. Elle compte deux gros et sept petits globes de cristal (six en super-G, un en géant) dans sa collection, auxquels s'ajoutent neuf médailles de Championnats du monde et trois médailles olympiques.

Elle a aussi été élue à trois reprises sportive suisse de l'année. «J'ai réalisé bien plus que ce que je n'aurais jamais espéré», déclare Gut-Behrami. «Et je n'aurais jamais pensé que ma carrière durerait aussi longtemps. C'est une chance et un cadeau»

C'est pourquoi son objectif de cette année est de terminer la saison en bonne santé, afin de pouvoir profiter de la vie après le ski. Mais d'ici là, elle veut toujours être la plus rapide possible à chaque course. Et bien sûr, les Jeux d'hiver de Cortina lui offrent la possibilité de couvrir d'or la fin de sa carrière. «Maintenant, je me tiens sur les skis avec le sentiment que je l'ai mérité et que je ne dois plus me battre pour beaucoup de choses», assure-t-elle toutefois.

Lara Gut-Behrami sait bien qu'il est temps, non pas de ralentir, mais de lâcher prise.