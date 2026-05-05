Lara Gut-Behrami : «J’espère pouvoir encore skier à 90 ans»

Lara Gut-Behrami a fait sa première apparition publique depuis sa grave blessure au genou lors de la première de son court-métrage à Zurich. La Tessinoise a notamment évoqué sa possible fin de carrière.

«Semplicemente Lara» : le court-métrage sur Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami est au coeur du court-métrage intitulé «Semplicemente Lara», présenté au blue Cinema Abaton, à Zurich. «L’idée du film était d’accompagner ma dernière course», a expliqué la Tessinoise. 06.05.2026

Sandro Zappella Sandro Zappella

Elle est de retour. Pas sur les pistes de Coupe du monde de ski alpin, mais au moins sous les feux des projecteurs. Pour la première fois depuis sa grave blessure au genou, Lara Gut-Behrami s’est montré à nouveau en public. A l'occasion de la première du court-métrage «Semplicemente Lara», la Tessinoise était l’invitée de marque au blue Cinema Abaton, à Zurich.

Gut-Behrami a souri aux caméras, serrée des mains et salué des visages connus, mais elle ne souhaite toujours pas parler aux médias avant l'été. Ne pas parler, c'est aussi la devise du court-métrage présenté. Celui-ci montre des images inédites de l'enfance de Gut-Behrami avec sa mère Gabriella, son père Pauli et son frère Ian.

Les images ne sont toutefois pas commentées. Il s'agit plus d'une œuvre artistique que d'un documentaire dans lequel on en apprend vraiment plus sur la championne de 35 ans. Le film a été réalisé en hommage à Gut-Behrami, en collaboration avec l’entreprise de compléments alimentaires KA-EX, dont Gut-Behrami n'est pas seulement l'égérie, mais aussi l’actionnaire.

Alors que le film a fêté sa première diffusion au blue Cinema Abaton, Gut-Behrami a tout de même rompu le silence sur scène : «L’idée du film était d’accompagner ma dernière course. Je me suis souvent demandé à quoi elle ressemblerait». Gut-Behrami avait en effet prévu de se retirer à l’issue de cet hiver olympique.

Au lieu d'une saison d'adieu, elle a subi, après le coup d’envoi à Sölden (3e place), une grave blessure à l’entraînement qui l'a mise hors de combat pour tout l'hiver. Mais Gut-Behrami ne peut pas encore répondre à la question qui préoccupe le monde du ski alpin helvétique depuis, à savoir si elle va se retirer ou non : «Je ne sais vraiment pas si j’ai déjà disputé ma dernière course.»

Lara Gut-Behrami à l'occasion de son court-métrage «Semplicemente Lara» au blue Cinema Abaton. image : blue News

Le courage de ses parents en exemple

En complément au film, Gut-Behrami raconte en outre à quel point ses parents ont été importants pour elle dès l'enfance : «Mes parents n'ont jamais dit : ‘tu ne peux pas faire ça’. Au contraire. Je n'ai pas grandi avec le sentiment de limites, mais avec des possibilités».

Selon elle, ses parents ont également fait preuve de courage en créant une équipe privée pour elle alors qu'elle n'avait que 17 ans : «Ils ne savaient pas si j'arriverais un jour à quelque chose, c'était une étape difficile sur le plan financier. Nous ne sommes pas millionnaires, mais une famille normale.» C'est donc une bonne chose que ses parents aient osé le pari : «Nous ne vivons qu'une fois. C'est bien de vivre et ne pas simplement survivre».

Elle a également appris très tôt de ses parents à être disciplinée. «On ne m'a pas fait beaucoup de cadeaux, on obtient quelque chose quand on fait quelque chose pour cela». C'était déjà le cas à l'école : «On ne prend pas un zéro pour être resté assis sur sa chaise.» Dans le sport, c'est pareil, pour gagner, il faut prendre le départ. Une idée seule ne suffit pas, il faut faire quelque chose tous les jours pour y parvenir : «Aujourd'hui, on perd trop vite le courage ou l'espoir».

En conséquence, elle a toujours été impressionnée par les personnes qui voulaient réaliser quelque chose et qui n'étaient pas comme tout le monde. Elle s'est toujours laissée inspirer par de telles personnes, et ses parents en sont un exemple.

«Un jour, je ne serai plus skieuse, mais...»

Ceux-ci ont été particulièrement importants dans les phases où le ski n'était plus un hobby, mais un travail qui devenait une charge. Un jour, grâce à son entourage, le plaisir est revenu au premier plan : «Ce n'était plus seulement de la pression et du stress comme avant, j'avais à nouveau du plaisir.»

Le film montre exactement ce qu'elle a toujours essayé d'exprimer : «J'aime les courses de ski, mais plus important encore : j'aime skier depuis que je suis enfant. Il ne s'agit pas seulement de courses. Un jour, je ne serai plus skieuse, mais j'espère que je pourrai encore skier à 90 ans».

Gut-Behrami a également raconté ensuite une anecdote insolite lorsqu'on lui a remis des fleurs à l’issue de la cérémonie: «Enfant, j'adorais les fleurs, mais pendant ma carrière, je me suis mise à les détester». Sur le podium, elle a toujours reçu des fleurs. Mais cela avait pour elle une connotation très négative : «Les fleurs n'étaient pas pour moi en tant que personne, mais pour ma performance. Cela ne signifiait plus rien pour moi de recevoir des fleurs».

Ce n’est que grâce à son mari, l’ancien footballeur Valon Behrami, qu’elle s’est sentie à nouveau femme. C’est pourquoi la joie est désormais revenue au premier plan lorsqu’elle reçoit des fleurs.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Archive sur Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir L’avenir de Lara Gut-Behrami après sa blessure au genou reste incertain. La skieuse a déclaré vendredi devant les médias qu’elle ne souhaitait pas encore se concentrer sur son avenir sportif. Sa priorité actuelle est sa guérison. 28.11.2025