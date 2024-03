Are sera sous les feux des projecteurs ce week-end, d'autant plus après l'annulation de l'étape de la Coupe du monde masculine à Kranjska Gora. Lara Gut-Behrami aura l'occasion de s'assurer samedi un premier globe, celui du géant, et de reléguer au second plan le retour de Mikaela Shiffrin.

Lara Gut-Behrami aura l'occasion de s'assurer samedi un premier globe. KEYSTONE

Blessée - comme de nombreuses autres concurrentes - lors de la première descente de Cortina le 26 janvier, Mikaela Shiffrin a manqué les 11 dernières courses. Un 12e forfait suivra, car elle a décidé de renoncer au géant et à toutes les courses de vitesse cet hiver, toujours en raison des douleurs à un genou provoquées par sa chute en Italie. Elle disputera par contre le slalom dominical, a-t-elle annoncé vendredi.

L'Américaine a déjà concédé sa défaite au général. Leader avec une marge de 420 unités sur Lara Gut-Behrami avant une descente de Cortina dont la Tessinoise avait pris la 2e place, elle n'est plus que 3e avec 385 longueurs de retard sur LGB. Elle a en revanche un 8e globe de slalom quasiment en poche, avec 188 points d'avance sur sa première poursuivante valide Lena Dürr à deux courses de la fin.

Mais la star du week-end pourrait bien être Lara Gut-Behrami, qui devrait sauf accident combler une étonnante lacune à son palmarès. Elle vise en effet un premier globe en géant après avoir déjà remporté une fois le classement général (2015/16) et quatre fois celui du Super-G, qu'elle pourrait d'ailleurs bien s'adjuger aussi le 22 mars lors de la finale à Saalbach.

Un double couronnement dès samedi ?

Au classement de la discipline, «LGB» compte 135 points d'avance sur sa dauphine Federica Brignone, la seule à pouvoir encore la priver de ce petit globe avec encore deux géants au menu. La Tessinoise a remporté les deux derniers géants disputés, à Plan de Corones et à Soldeu, prenant le large sur l'Italienne qui s'est classée 6e en Italie et 4e en Andorre dans la foulée du week-end de Cortina.

Lara Gut-Behrami – qui est également en tête du classement de descente avant la finale de Saalbach – affiche d'ailleurs un rythme affolant depuis Cortina: elle a cumulé 805 points en 10 départs, avec cinq succès au passage. De quoi lui assurer quasiment un sacre au classement général qui pourrait même intervenir samedi selon les circonstances: là aussi 2e, Federica Brignone pointe à 326 points.

ATS