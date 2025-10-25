  1. Clients Privés
Sölden Lara Gut-Behrami s'offre un 101e podium et égale Vreni Schneider !

Clara Francey

25.10.2025

Lara Gut-Behrami a entamé de manière quasi parfaite sa dernière saison en Coupe du monde. La Tessinoise, 3e du géant de Sölden, a décroché son 101e podium à ce niveau. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

Le sourire de Lara Gut-Behrami après son 101e podium.
Le sourire de Lara Gut-Behrami après son 101e podium.
KEYSTONE

Keystone-ATS

25.10.2025, 14:01

25.10.2025, 14:34

Victorieuse à trois reprises sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), Lara Gut-Behrami ne pouvait guère espérer mieux samedi. Elle a concédé 1''11 sur Julia Scheib, qui a tenu le choc après avoir survolé la première manche, et 0''53 sur l'Américaine Paula Moltzan (2e), qui aurait pu mettre la pression sur l'Autrichienne sans une grosse faute en seconde manche.

Cinquième après le premier parcours, la Tessinoise de 34 ans s'est montrée plus percutante l'après-midi pour s'offrir un 29e podium dans la discipline. Avec désormais 101 podiums au total, «LGB» égale ainsi le record helvétique en la matière, détenu par la légende Vreni Schneider depuis les années 90.

Julia Scheib (27 ans) a, elle, mis fin à une interminable disette en s'offrant son premier succès sur le Cirque blanc. Elle a offert à l'Autriche son premier succès dans un géant de Coupe du monde dames depuis le 7 mars 2016 (Eva-Maria Brem à Jasna)! La victoire avait échappé aux Autrichiennes lors des 79 derniers géant...

Sölden. Julia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer

SöldenJulia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer

Deuxième meilleure Suissesse, Camille Rast a montré de bonnes choses. La Valaisanne, 12e l'an dernier sur une piste qu'elle n'affectionne pas vraiment, a néanmoins commis quelques imprécisions tant sur la première manche (13e chrono) que sur la seconde. La championne du monde de slalom se contentera du 15e rang.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Kasper devant Holdener

Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 30. Vanessa Kasper s'est montrée trop prudente sur le second tracé pour faire mieux qu'un 29e rang. La Grisonne de 28 ans a néanmoins inscrit des points pour la huitième fois en Coupe du monde.

Elle a laissé la 30e et dernière place à Wendy Holdener. La Schwytzoise, 16e à l'issue du premier parcours, a complètement manqué son affaire dans une seconde manche dont elle a réalisé le moins bon temps. Elle tentera de se refaire le 15 novembre à Levi, théâtre du premier slalom de l'hiver.

Sue Piller, qui s'est classée 35e de la 1re manche à 0''65 du top 30, doit quant à elle encore patienter avant de débloquer son compteur à ce niveau. La jeune Fribourgeoise de 20 ans disputait sa troisième course sur le Cirque blanc.

Les Américaines en force

A noter par ailleurs le remarquable tir groupé des Américaines, qui ont placé six filles en deuxième manche pour la première fois depuis 1992 en géant. Derrière Paula Moltzan, Milaela Shiffrin (4e, à 0''31 de Lara Gut-Behrami), Nina O'Brien (6e) Katie Hensien (12e) et AJ Hurt (13e) se sont également classées dans le top 15.

A l'inverse, les Italiennes ont souffert, comme on pouvait s'y attendre avec les absences sur blessure de la meilleure skieuse de l'hiver 2024/25 Federica Brignone et de Marta Bassino. Sofia Goggia ayant connu l'élimination en première manche, la meilleure Italienne fut Asja Zenere (17e).

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les trois skieuses helvétiques font le point avant le début de la saison. Chacune entame cet hiver olympique avec beaucoup d'interrogations, mais aussi avec quelques certitudes.

14.10.2025

