Ski alpin La révélation de l’hiver dernier subit le même sort que «LGB» !

ATS

29.11.2025 - 07:59

Lauren Macuga connaît la même infortune que Lara Gut-Behrami en ski alpin.

Lauren Macuga ne skiera pas cette saison
KEYSTONE
Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.11.2025, 07:59

29.11.2025, 08:14

L'Américaine de 23 ans doit mettre fin à cette saison olympique 2025/26 après une grave blessure à un genou subie à l'entraînement, a annoncé sa fédération nationale.

Macuga avait été l'une des révélations de l'exercice 2024/25. Victorieuse de sa première course en Coupe du monde en janvier à l'occasion du super-G de St-Anton, elle avait conquis une médaille de bronze mondiale dans cette discipline en février avant de s'offrir en mars un premier podium en descente (2e à Kvitfjell).

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

L’avenir de Lara Gut-Behrami après sa blessure au genou reste incertain. La skieuse a déclaré vendredi devant les médias qu’elle ne souhaitait pas encore se concentrer sur son avenir sportif. Sa priorité actuelle est sa guérison.

28.11.2025

