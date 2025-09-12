La Fédération internationale de ski-alpinisme (ISMF) s'installe à Lausanne. Elle représente 55 fédérations nationales réparties sur quatre continents.

La Fédération internationale de ski-alpinisme s'installe à Lausanne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'établissement du centre stratégique et opérationnel de l'ISMF dans la capitale olympique est en cours ce mois de septembre. Près de 60 fédérations et organisations internationales sont déjà présentes dans la région.

«Cette nouvelle présence à Lausanne est particulièrement opportune, alors que le ski alpinisme continue de gagner en importance sur la scène internationale. Le sport a fait ses débuts olympiques lors de Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse Lausanne 2020. Il est inscrit au programme des Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu en 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo», écrit vendredi le Conseil d'Etat vaudois dans un communiqué.

«Nous sommes très honorés d'accueillir la Fédération internationale de ski alpinisme sur le sol vaudois. Notre pays possède une histoire longue et distinguée avec le ski-alpinisme, de la légendaire Patrouille des Glaciers à des événements majeurs comme la Coupe du Monde ISMF de cette année à Villars, faisant de notre région une base stratégique idéale pour la Fédération», s'est réjouie la présidente du gouvernement vaudois Christelle Luisier.