Les Suissesses sont passées à côté de leur sujet dans le Super-G des Mondiaux de Saalbach. Médaillable, Lara Gut-Behrami a dû se contenter de la 8e place alors que l'Autrichienne Stephanie Venier a décroché l'or.

Stephanie Venier titrée en super-G, déception pour Lara Gut-Behrami L'Autrichienne Stephanie Venier a été sacrée championne du monde de super-G jeudi à Saalbach, en Autriche, décrochant ainsi son premier titre mondial à 31 ans. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami n'a pris que la 8e place. 06.02.2025

ATS Clara Francey

Première course individuelle, et donc pas de médaille pour la délégation helvétique. La Suisse avait pourtant des atouts à faire valoir dans la station autrichienne, mais il a manqué quelque chose jeudi.

Tout le monde attendait Lara Gut-Behrami dans cette discipline qui lui convient si bien et dont elle est toujours la championne olympique, mais la Tessinoise n'a pas su apprécier le parcours plutôt rapide proposé par l'entraîneur américain Alex Hoedlmoser. «J'ai simplement mal skié, je n'ai pas bien interprété le tracé, je n'ai pas réussi à bien travailler avec mon matériel», a reconnu la skieuse de Comano dans l'aire d'arrivée.

Brignone battue par Venier

Interrogée sur la relative facilité de ce Super-G, Lara Gut-Behrami n'a pas cherché d'excuses. «Celles qui sont devant moi ont mieux skié», a répondu la Tessinoise de 33 ans. Et force est de constater que la détentrice du gros globe a raison. Autre favorite XXL, Federica Brignone a su composer avec ce tracé moins adapté à ses qualités en allant cueillir la médaille d'argent.

Lorsqu'elle a franchi la ligne avec plus d'une seconde d'avance, Federica Brignone a laissé éclater sa joie. Une joie de courte durée puisque Stephanie Venier l'a privée de l'or pour 0''10 quelques instants plus tard.

Partie avec le dossard 7, l'Autrichienne a fait chavirer les tribunes d'un stade qui ne s'attendait certainement pas à pareille fête. Quatrième du Super-G des finales de Saalbach l'an dernier, deuxième à St-Anton en janvier, la Tyrolienne de 31 ans apprécie ces courses à domicile, même si ce sacre est plutôt inattendu.

Médaillée d'argent en descente lors des Mondiaux 2017 à St-Moritz, Venier offre à Ski-Austria un répit bienvenu. Malmenée en Coupe du monde, la Wunderteam avait en plus été sortie dès les quarts de finale du team event mardi.

Le podium est complété comme à Méribel par un duo. La Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie partage à nouveau le bronze, cette fois avec l'Américaine Lauren Macuga.

Malorie Blanc «satisfaite» de sa course

Dans le camp suisse, il n'y a pas lieu de triompher. Mais la championne du monde junior Malorie Blanc a réussi une belle 12e place à 1''19 pour sa première course à ce niveau. La Valaisanne a fait mieux que Corinne Suter (14e à 1''26), qui cherchera à se racheter samedi en descente, et que Michelle Gisin (17e à 1''64).

«Je suis vraiment satisfaite, a lancé Malorie Blanc devant la presse. Pour être honnête, après l'entraînement de mercredi je me suis dit qu'il faudrait en mettre un peu plus aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu composer avec la nervosité parce que j'étais très stressée en me levant. Juste avant le départ, j'ai pris une grande respiration et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être là».

Engagée samedi en descente, la Valaisanne de 21 ans entend bien prendre autant de plaisir que lors du Super-G. «Pour la descente, il va falloir trouver le juste milieu entre l'attaque et la glisse, conclut-elle. Je vais essayer d'attaquer.»