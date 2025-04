Le CC Genève du skip Yannick Schwaller doit se contenter d'une médaille d'argent dans le championnat du monde messieurs de Moose Jaw. La Suisse s'est inclinée 5-4 face à l'Ecosse en finale dimanche.

Les joueurs du CC Genève se contenteront de la médaille d’argent. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel abordaient pourtant ce duel en confiance, forts de leur victoire (11-7) obtenue face à l'Ecosse dans le Round Robin. Mais Bruce Mouat, déjà titré au niveau planétaire en 2023, a démontré toute sa maîtrise dans la phase à élimination directe.

Battue à quatre reprises dans le tour préliminaire, l'Ecosse a sorti le grand jeu en battant successivement la Suède, tenante du titre, en quart de finale, le Canada, favori logique et 1er du Round Robin, en demi-finale, puis la Suisse, elle aussi qualifiée directement pour le dernier carré.

Dimanche, les Ecossais ont fait la différence grâce à deux coups de deux, réalisés aux cinquième et septième ends, qui leur ont permis de mener 4-3. Les Helvètes, qui avaient su répondre dans la sixième manche en marquant également deux points, ne sont pas parvenus à inverser la tendance pour mettre leurs adversaires sous pression.

L'attente se poursuit

L'Ecosse n'a concédé qu'un point dans le huitième end, obtenant le nul dans le neuvième afin d'attendre sagement l'ultime manche pour forcer la décision. Et Bruce Mouat n'a pas tremblé au moment de lancer sa dernière pierre pour s'offrir un deuxième or mondial après celui glané deux ans plus tôt à Ottawa.

Pour le curling masculin suisse, l'attente se poursuit, le quatrième et dernier titre mondial remontant à 1992. Mais le CC Genève a déjà mis fin à une longue disette en se hissant en finale, la première depuis 2003 pour une formation suisse au niveau mondial chez les messieurs. De bon augure à moins d'un an des JO de Milan/Cortina.