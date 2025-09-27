  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paralympisme Le comité international fait une faveur à la Russie

ATS

27.9.2025 - 09:45

Le Comité international paralympique (IPC) a décidé de lever la suspension partielle de la Russie et du Bélarus, en vigueur depuis l'invasion en Ukraine, lors de son assemblée générale samedi à Séoul. Il réintègre les deux comités nationaux comme membres de plein droit de l'organisation.

Le Comité international paralympique (IPC) a décidé de lever la suspension partielle de la Russie et du Bélarus.
Le Comité international paralympique (IPC) a décidé de lever la suspension partielle de la Russie et du Bélarus.
ats

Keystone-SDA

27.09.2025, 09:45

Cette décision rouvre la voie à la présence de para-athlètes russes et bélarusses sous leur drapeau respectif aux Jeux de Milan-Cortina (6-15 mars). Mais les six sports au programme dépendent de fédérations internationales qui ont jusqu'à présent maintenu la suspension des sportifs russes et bélarusses.

Pour être éligible, les sportifs doivent avoir une licence active pour la saison 2025/26 de leur fédération internationale, en l'occurrence la FIS (para ski alpin, para ski de fond, para snowboard), l'IBU (para biathlon), le WPIH (para hockey sur glace) qui les exclut pour le moment du processus de qualification. World Curling (curling fauteuil) attribue un quota à un pays et non à un athlète, et ses qualifications sont déjà terminées.

«L'IPC travaillera avec les membres concernés pour mettre en place des dispositions pratiques à cet effet dès que raisonnablement possible», a précisé l'instance.

L'assemblée générale de l'IPC s'est d'abord prononcée contre la suspension totale des deux comités nationaux (115 contre, 55 pour, 11 absentions concernant la Russie, 119 contre, 48 pour et 9 absentions concernant le Bélarus). Elle a ensuite décidé de lever la suspension partielle de la Russie (91 pour, 77 contre, 8 abstentions) et du Bélarus (103 pour, 63 contre, 10 abstentions).

Comme à Paris

La suspension partielle avait été adoptée à l'automne 2023 par l'assemblée générale de l'IPC, autorisant sous drapeau neutre et strictes conditions de neutralité, les sportifs russes et bélarusses aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.

Avant cela, l'IPC avait exclu les comités paralympiques russe et bélarusse des Jeux de Pékin en 2022, à la veille de la cérémonie d'ouverture le 4 mars, qui s'était déroulée quelques jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Cette décision intervient huit jours après celle du Comité international olympique (CIO) d'autoriser, sous drapeau neutre et strictes conditions, la présence de sportifs russes et bélarusses aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, comme lors de Paris 2024.

Les plus lus

A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre
La vengeance de Trump ne fait que commencer
«C’était effrayant» : Jenna Ortega et Emma Myers ont eu peur sur le tournage
La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions
Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart
«Le Pen, ça veut dire le chef» : Marine refuse de jouer les seconds rôles au RN