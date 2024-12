Le deuxième super-G dames de Saint-Moritz prévu dimanche n'aura pas lieu. La faible visibilité et le vent ont finalement eu raison de la course après plusieurs reports, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

Le super-G dames de Saint-Moritz n’aura pas lieu. KEYSTONE

Un grand soleil le samedi, un temps des plus maussades le dimanche. Il est apparu très tôt que la tenue de la deuxième course en Engadine allait être compliquée. Initialement prévu à 11h00, le départ a été repoussé trois fois avant que la course ne soit finalement annulée.

Lara Gut-Behrami, deuxième du premier super-G samedi, devra attendre avant de lutter pour un nouveau podium cette saison. On ne sait pas encore si et où cette course sera reprogrammée.

La prochaine étape de la Coupe du monde féminine se déroulera à Semmering, en Autriche, les 28 et 29 décembre. Un géant et un slalom sont au programme.