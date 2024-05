Le Japonais Shoma Uno va mettre un terme à sa carrière à 26 ans. Le double champion du monde et vice-champion olympique l'a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux.

Shoma Uno avec sa médaille de champion du monde en 2023. KEYSTONE

ATS

«J'ai eu une carrière merveilleuse, qui a commencé à l'âge de 5 ans et que j'ai pu poursuivre pendant 21 années, et j'en suis très reconnaissant», a écrit sur son compte Instagram celui qui avait remporté deux années de suite les championnats du monde, en 2022 et 2023

Aux Jeux olympiques, le Japonais avait décroché l'argent à Pyeongchang en 2018 et obtenu deux médailles de bronze à Pékin en 2022. Cette année, alors qu'il rêvait de remporter un troisième titre de champion du monde d'affilée, il a terminé quatrième en mars à Montréal, après une chute et plusieurs maladresses lors du programme libre.

