Le duo suisse composé de Janik Riebli et Valerio Grond s'est illustré lors du sprint par équipes de Lahti en style classique. L'Obwaldien et le Grison ont en effet pris la 5e place. La victoire est revenue aux Norvégiens Johannes Hösflot Klaebo et Paal Golberg.

Les Suisses ont terminé cinquième, derrière les Norvégiens Klaebo/Golberg notamment (image d’illustration). KEYSTONE

Chez les dames, les Suissesses Désirée Steiner et Alina Meier ont dû se satisfaire du 8e rang. Les Suédoises Jonna Sundling et Linn Svahn ont largement dominé la course.

