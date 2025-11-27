  1. Clients Privés
Beat Tschuor «Le fait que Lara laisse une petite porte ouverte est très positif»

ATS

27.11.2025 - 14:23

Beat Tschuor, chef alpin de l'équipe de Suisse dames, a dû digérer un coup dur avec la blessure de Lara Gut-Behrami. Il a répondu à quelques questions de Keystone-ATS.

Beat Tschuor est l'entraîneur en chef des Suissesses.
Beat Tschuor est l'entraîneur en chef des Suissesses.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.11.2025, 14:23

27.11.2025, 14:31

Beat Tschuor, vous avez été en contact régulier avec Lara Gut-Behrami depuis son accident. Quelles sont vos impressions?

«Elle semble très détendue et elle a accepté la situation. On sait que c'est notre quotidien, le sport peut être sans pitié. Nous sommes accompagnés en permanence par un certain risque de blessure.»

Coup de théâtre en ski alpin. Lara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !

Coup de théâtre en ski alpinLara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !

Lara Gut-Behrami va manquer comme athlète, mais aussi en tant que personne importante dans l'équipe, non?

«Absolument. C'est une skieuse exigeante, mais c'est nécessaire à ce niveau. Les jeunes peuvent apprendre d'elle rien qu'en la regardant, notamment en ce qui concerne la récupération.»

Elle voulait arrêter en fin de saison, mais avait aussi dit plusieurs fois ne pas vouloir être obligée de partir en raison d'une blessure. Pensez-vous qu'elle prolongera sa carrière l'hiver prochain?

«L'important pour Lara, c'est d'abord de retrouver la santé. Elle va suivre un programme de rééducation comme une athlète de pointe avec un accompagnement complet. Tout le reste, ce sera une décision privée. Mais le fait qu'une petite porte reste ouverte est très positif. Un facteur décisif pourrait être le fait que les Mondiaux 2027 auront lieu à Crans-Montana.»

Lara Gut-Behrami en chiffres

Lara Gut-Behrami en chiffres

Globes de cristal, victoires, podiums : les chiffres clés de la carrière de Lara Gut-Behrami.

27.11.2025

