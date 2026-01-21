  1. Clients Privés
Frayeur à Kitzbühel Lourde chute à l'entraînement : plus de peur que de mal pour Ken Caillot

Clara Francey

21.1.2026

Le Français Ken Caillot (27 ans) a été victime d’une lourde chute mercredi lors du deuxième entraînement en vue de la descente de Kitzbühel, prévue samedi. Évacué par hélicoptère, il a passé des examens à l’hôpital qui se sont révélés «rassurants et sans gravité», a communiqué en fin de journée l’équipe médicale de l’équipe de France.

Lourde chute pour Ken Caillot à l'entraînement à Kitzbühel

Lourde chute pour Ken Caillot à l'entraînement à Kitzbühel

21.01.2026

Rédaction blue Sport

21.01.2026, 16:51

21.01.2026, 18:07

Deux jours plus tôt, le Tricolore de 27 ans avait fêté sa première victoire en Coupe d’Europe en remportant la deuxième descente de Pass Thurn, à quelques kilomètres de Kitzbühel.

Beat Feuz sur la Streif. «Cet accident m’a servi de preuve que j'avais fait une bêtise»

Beat Feuz sur la Streif«Cet accident m’a servi de preuve que j'avais fait une bêtise»

