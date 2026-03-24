Longtemps irrésistible en géant, avec quatre globes consécutifs depuis l'hiver 2021/22, Marco Odermatt ne domine plus la spécialité. Eliminé lors des finales à Hafjell, le Nidwaldien a cédé le globe au Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Marco Odermatt cède le globe à Lucas Pinheiro Braathen. KEYSTONE

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Odermatt a conquis en géant 29 de ses 54 succès en Coupe du monde. Mais sa domination a tendance à s'estomper: cinq victoires dans la spécialisté en 2021/22, sept en 2022/23, neuf en 2023/24, trois en 2024/25 et trois aussi lors de cette saison. De plus en plus, il devient davantage un spécialiste de vitesse, comme en attestent ses quatre succès en descente cet hiver.

«Le géant a été longtemps ma discipline principale. Mais cette saison, j'ai principalement mis l'accent sur la descente, où j'ai gagné quatre courses», a déclaré le Nidwaldien. Il y a encore deux ou trois ans, ses priorités étaient différentes. «Peut-être est le petit quelque chose qui a un peu manqué.»

Odermatt a évoqué la possibilité de ne plus s'aligner en géant au terme de l'hiver prochain, qui sera marqué par les Mondiaux de Crans-Montana. «Je suis encore assez bon pour lutter pour le globe. Mais ensuite, ce sera peut-être fini», a-t-il dit.

La sortie d’Odermatt à Hafjell