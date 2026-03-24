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Marco Odermatt détrôné «Le géant a été longtemps ma discipline principale, mais…»

ATS

24.3.2026 - 17:16

Longtemps irrésistible en géant, avec quatre globes consécutifs depuis l'hiver 2021/22, Marco Odermatt ne domine plus la spécialité. Eliminé lors des finales à Hafjell, le Nidwaldien a cédé le globe au Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Marco Odermatt cède le globe à Lucas Pinheiro Braathen.
Marco Odermatt cède le globe à Lucas Pinheiro Braathen.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 17:16

24.03.2026, 17:33

Odermatt a conquis en géant 29 de ses 54 succès en Coupe du monde. Mais sa domination a tendance à s'estomper: cinq victoires dans la spécialisté en 2021/22, sept en 2022/23, neuf en 2023/24, trois en 2024/25 et trois aussi lors de cette saison. De plus en plus, il devient davantage un spécialiste de vitesse, comme en attestent ses quatre succès en descente cet hiver.

Géant de Lillehammer. Après l'or olympique, Lucas Pinheiro Braathen chipe le globe à Marco Odermatt !

Géant de LillehammerAprès l'or olympique, Lucas Pinheiro Braathen chipe le globe à Marco Odermatt !

«Le géant a été longtemps ma discipline principale. Mais cette saison, j'ai principalement mis l'accent sur la descente, où j'ai gagné quatre courses», a déclaré le Nidwaldien. Il y a encore deux ou trois ans, ses priorités étaient différentes. «Peut-être est le petit quelque chose qui a un peu manqué.»

Odermatt a évoqué la possibilité de ne plus s'aligner en géant au terme de l'hiver prochain, qui sera marqué par les Mondiaux de Crans-Montana. «Je suis encore assez bon pour lutter pour le globe. Mais ensuite, ce sera peut-être fini», a-t-il dit.

La sortie d’Odermatt à Hafjell

Coup de théâtre à Hafjell !

Coup de théâtre à Hafjell !

Dossard no 1 du géant des finales de Lillehammer, Marco Odermatt est sorti dès la première manche et n’a plus son destin en main dans la course au petit globe.

24.03.2026

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