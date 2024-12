Le patron de la FIS Johan Eliasch réplique et lance de graves accusations

Dans deux lettres ouvertes, des stars du ski comme Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin s'en sont récemment pris à la Fédération internationale de ski (FIS) et à son président, Johan Eliasch. Ce dernier réplique désormais avec des accusations directes envers les athlètes.

Conflit autour des plans de commercialisation : le président de la FIS, Johan Eliasch, riposte. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Dans le vif conflit concernant une possible entrée d'investisseurs, le président de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), Johan Eliasch, a accusé les athlètes d'être manipulés à des fins politico-sportives. Après la publication de deux lettres de protestation signées par les skieurs et skieuses, Eliasch a déclaré : «Je ne crois pas que ces lettres aient été écrites par des athlètes, mais par quelqu'un d'autre, dont les intérêts ne correspondent ni aux leurs ni à ceux de la FIS.» Le dirigeant a ajouté dans un entretien avec l'agence de presse allemande : «Ces lettres ne sont tout simplement pas à prendre au sérieux.»

«Tout initié sait qui les a écrites»

Eliasch a affirmé avoir parlé directement avec des athlètes. «Certains ne savaient même pas que leurs noms figuraient sous ces lettres», a-t-il déclaré. D'autres, selon lui, n'auraient pas compris ce qu'ils avaient signé. «D'autres encore m'ont dit : ‹Je l'ai fait parce qu'on m'y a poussé, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit›», a-t-il affirmé, sans toutefois mentionner de noms.

L'origine du conflit repose sur une offre de l'entreprise financière CVC, qui souhaitait investir 400 millions d'euros dans la FIS. Les athlètes ont reproché à la fédération, dans leurs deux lettres, d'avoir rejeté cette proposition sans les consulter. Interrogé sur l'auteur des lettres, si ce n'est pas les sportifs eux-mêmes, Eliasch a répondu : «Je ne vais pas spéculer là-dessus, mais je pense que tout initié sait précisément qui les a écrites - et ce n'était certainement pas la commission des athlètes.»

71 signatures

Selon le «Süddeutsche Zeitung» et le «Blick», qui ont été les premiers médias à révéler l'offre de CVC, 71 athlètes ont signé la deuxième lettre, soit près du double des signataires de la première.

Parmi les signataires figurent plusieurs stars du ski. Mikaela Shiffrin, son fiancé et ancien vainqueur du classement général Aleksander Aamodt Kilde, ainsi que plusieurs athlètes suisses, dont Michelle Gisin et Gino Caviezel, ont partagé la lettre sur leurs réseaux sociaux. Compte tenu de l'agitation provoquée par cette affaire, il paraît difficile d'imaginer que les athlètes ignorent ce qu'ils ont signé.