Le pire est à craindre : une légende du biathlon grièvement blessée !

Double championne olympique en 2018, Laura Dahlmeier a été victime d'un grave accident de haute montagne au Pakistan. L'Allemande ne donne «pas de signe de vie», indique son entourage proche.

Laura Dahlmeier a été victime d'un grave accident d'alpinisme au Pakistan. ats

Keystone-ATS Tobias Benz

Partie en binôme pour une expédition d'alpinisme sur le pic Laila, une montagne de la chaîne du Karakoram culminant à un peu plus de 6000 m d'altitude, l'athlète âgée de 31 ans a été «prise dans une chute de pierres», écrit son entourage. L'accident s'est produit lundi à la mi-journée à environ 5700 m d'altitude.

Reine des Mondiaux de Hochfilzen en 2017, avec cinq titres et une médaille d'argent en six épreuves, Laura Dahlmeier avait ensuite remporté l'or en sprint et en poursuite, ainsi que le bronze en individuel, aux JO de Pyeongchang en 2018.

Lors de sa meilleure saison en Coupe du monde en 2016-17, la Bavaroise avait remporté le gros globe de cristal pour le classement général ainsi que les petits globes en individuel et en poursuite. Après Pyeongchang, elle avait mis fin à sa carrière en 2019, à l'âge de 25 ans.

En plus de son rôle d'experte pour la ZDF lors des Coupes du monde de biathlon, Dahlmeier s'est ensuite convertie en alpiniste. En novembre, devenue guide de montagne et de ski certifiée, elle avait gravi le sommet de l'Ama Dablam dans l'Himalaya au Népal, établissant un record de vitesse lors de cette ascension.