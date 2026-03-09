Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes

ATS

9.3.2026 - 13:01

Beaucoup peuvent encore y arriver, mais seuls quelques-uns y parviendront: à deux semaines et demie de la fin de la saison, seul un des dix globes de cristal récompensant les victoires dans les disciplines et au général de la Coupe du monde a été attribué. Le point par ordre décroissant d'importance.

Marco Odermatt est plus que jamais sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen en géant.
Marco Odermatt est plus que jamais sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen en géant.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.03.2026, 13:01

Géant messieurs: le scénario du pire pour Odi

Marco Odermatt doit terminer au pire 3e lors de la finale à Hafjell le 24 mars pour remporter le globe du géant pour la cinquième fois consécutive. Son (presque) unique rival, Lucas Pinheiro Braathen, devrait maintenir la pression. Le Brésilien est au sommet de sa forme depuis le début de l'année. Lors des quatre derniers géants, il s'est classé 2e, 2e, 2e et 1er, sans oublier son titre olympique.

Après la victoire de Pinheiro Braathen à Kranjska Gora et la 5e place d'Odermatt, le Nidwaldien a d'ailleurs évoqué le pire scénario possible. «La situation est nouvelle pour moi. Je crois que j'ai presque toujours assuré les globes avant la finale», a-t-il rappelé.

Géant de Kranjska Gora. Loïc Meillard brillant et «situation inédite» pour Marco Odermatt

Géant de Kranjska GoraLoïc Meillard brillant et «situation inédite» pour Marco Odermatt

Si Odermatt et Pinheiro Braathen devaient tous deux être éliminés en Norvège, Loïc Meillard pourrait en profiter. Mais le Neuchâtelois compte 89 points de retard sur Odermatt et 41 sur Pinheiro Braathen. Il devra donc gagner pour avoir une chance.

Slalom messieurs: duel entre amis d'enfance

Loïc Meillard n'est plus dans la course depuis son élimination lors de l'avant-dernier slalom dimanche à Kranjska Gora, tout comme Timon Haugan, Paco Rassat et Eduard Hallberg. Deux skieurs de très haut niveau ont réussi à établir une petite hiérarchie en dix courses, mais la finale du 25 mars ne manquera pas de suspense.

Slalom de Kranjska Gora. Atle Lie McGrath remporte une course folle, les Suisses déchantent

Slalom de Kranjska GoraAtle Lie McGrath remporte une course folle, les Suisses déchantent

Et ce sont deux amis d'enfance, Atle Lie McGrath, triple vainqueur cette saison, et Lucas Pinheiro Braathen, qui accuse 41 points de retard, qui s'affrontent pour le globe de slalom. Mathématiquement, Clément Noël (77 points de retard sur McGrath) et Henrik Kristoffersen (99) ont encore une chance.

Descente dames: une nouvelle reine, mais qui ?

En réalité, le globe de la descente était promis à Lindsey Vonn, en l'absence de Lara Gut-Behrami. Mais comme l'Américaine de 41 ans s'est fracturé le tibia gauche lors des Jeux olympiques, il y aura une nouvelle reine de la vitesse. Son nom reste encore à déterminer.

Après son doublé à Val di Fassa, Laura Pirovano compte 28 points d'avance sur la star montante Emma Aicher. Kira Weidle-Winkelmann (85 points derrière Pirovano) et Cornelia Hütter (92) auront encore une chance théorique lors de la dernière descente à Kvitfjell.

Descente de Val di Fassa. Corinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Descente de Val di FassaCorinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Géant dames: Scheib ou Rast ?

L'Autrichienne Julia Scheib aborde les deux derniers géants avec 89 points d'avance sur Camille Rast, tandis que Sara Hector accuse 131 points de retard. Deux abandons de Julia Scheib, qui n'a par ailleurs terminé «que» 5e aux Jeux olympiques, permettraient à Rast de garder espoir. Mais la favorite reste clairement identifiée.

Super-G dames: une première pour Goggia?

Sofia Goggia a déjà remporté quatre globes de descente. En 2025/26, elle pourrait être pour la première fois la skieuse la plus régulière du super-G. Depuis sa dernière blessure, l'Italienne skie de manière moins agressive. Elle abordera la dernière course avec une avance de 63 points sur Alice Robinson, et une 6e place lui suffira pour remporter le titre.

Général dames: Shiffrin – ou pas?

Mikaela Shiffrin compte 135 points d'avance sur Emma Aicher. Camille Rast, troisième au général de la Coupe du monde, est à 178 points de l'Américaine. Il faudrait un événement très inattendu pour que Shiffrin laisse échapper un sixième gros globe. Il reste encore six courses à disputer: avant la finale à Hafjell et Kvitfjell, il y aura encore un géant et un slalom le week-end prochain à Are.

JO 2026 - Ski alpin. Derrière la reine Shiffrin, Rast décroche sa précieuse médaille !

JO 2026 - Ski alpinDerrière la reine Shiffrin, Rast décroche sa précieuse médaille !

Mikaela Shiffrin peut donc encore marquer des points à deux reprises en slalom, discipline dans laquelle elle domine à nouveau comme à ses meilleures heures. Shiffrin n'a dû s'incliner que dans un seul des huit slaloms de Coupe du monde disputés (face à Camille Rast à Kranjska Gora), et elle était également intouchable aux JO. Elle peut par ailleurs aussi marquer de gros points en géant.

Super-G messieurs: une formalité I

Marco Odermatt mène avec 158 points d'avance sur Vincent Kriechmayr. Il reste encore trois courses à disputer, donc rien n'est encore décidé. Mais vu la régularité du Nidwaldien en super-G, il faudrait un coup du sort pour qu'il perde le globe. Depuis mars 2022, une 7e place est son pire résultat dans cette discipline. Cette saison, il n'a jamais fait pire que 5e.

Ski alpin. Malaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne

Ski alpinMalaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne

Descente messieurs: une formalité II

Avant les deux dernières descentes, 175 points séparent Franjo von Allmen du leader Marco Odermatt, et tous leurs autres adversaires n'ont plus aucune chance, même mathématiquement. C'est donc une autre formalité pour Odermatt.

Général messieurs: une formalité III

Marco Odermatt devance Lucas Pinheiro Braathen de 572 points. Malgré la constance du Brésilien à un niveau élevé dans ses (deux) disciplines, il n'y a plus de suspense, Odermatt est trop solide. De plus, avant la finale de la Coupe du monde, deux autres super-G et une descente sont encore au programme à Courchevel: Odermatt pourra donc encore creuser l'écart en l'absence de Pinheiro Braathen.

Kranjska Gora. Marco Odermatt officiellement sacré roi ce week-end ?

Kranjska GoraMarco Odermatt officiellement sacré roi ce week-end ?

Slalom dames: Shiffrin sacrée

Grâce à huit victoires et une 2e place, Mikaela Shiffrin est déjà assurée de remporter le globe de la discipline. Camille Rast, qui a infligé à l'Américaine son seul revers de la saison (à Kranjska Gora), est elle assurée de terminer 2e. Wendy Holdener doit elle défendre sa 3e place.

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le descendeur bernois Franjo von Allmen «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

«J'ai eu des idées noires» - Les terribles confidences d’une ancienne Miss France
La flambée des cours du pétrole provoque un choc sur les marchés
Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes
De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial
Courbe exponentielle : le pétrole s'envole !