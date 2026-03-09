Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes

Beaucoup peuvent encore y arriver, mais seuls quelques-uns y parviendront: à deux semaines et demie de la fin de la saison, seul un des dix globes de cristal récompensant les victoires dans les disciplines et au général de la Coupe du monde a été attribué. Le point par ordre décroissant d'importance.

Géant messieurs: le scénario du pire pour Odi

Marco Odermatt doit terminer au pire 3e lors de la finale à Hafjell le 24 mars pour remporter le globe du géant pour la cinquième fois consécutive. Son (presque) unique rival, Lucas Pinheiro Braathen, devrait maintenir la pression. Le Brésilien est au sommet de sa forme depuis le début de l'année. Lors des quatre derniers géants, il s'est classé 2e, 2e, 2e et 1er, sans oublier son titre olympique.

Après la victoire de Pinheiro Braathen à Kranjska Gora et la 5e place d'Odermatt, le Nidwaldien a d'ailleurs évoqué le pire scénario possible. «La situation est nouvelle pour moi. Je crois que j'ai presque toujours assuré les globes avant la finale», a-t-il rappelé.

Si Odermatt et Pinheiro Braathen devaient tous deux être éliminés en Norvège, Loïc Meillard pourrait en profiter. Mais le Neuchâtelois compte 89 points de retard sur Odermatt et 41 sur Pinheiro Braathen. Il devra donc gagner pour avoir une chance.

Slalom messieurs: duel entre amis d'enfance

Loïc Meillard n'est plus dans la course depuis son élimination lors de l'avant-dernier slalom dimanche à Kranjska Gora, tout comme Timon Haugan, Paco Rassat et Eduard Hallberg. Deux skieurs de très haut niveau ont réussi à établir une petite hiérarchie en dix courses, mais la finale du 25 mars ne manquera pas de suspense.

Et ce sont deux amis d'enfance, Atle Lie McGrath, triple vainqueur cette saison, et Lucas Pinheiro Braathen, qui accuse 41 points de retard, qui s'affrontent pour le globe de slalom. Mathématiquement, Clément Noël (77 points de retard sur McGrath) et Henrik Kristoffersen (99) ont encore une chance.

Descente dames: une nouvelle reine, mais qui ?

En réalité, le globe de la descente était promis à Lindsey Vonn, en l'absence de Lara Gut-Behrami. Mais comme l'Américaine de 41 ans s'est fracturé le tibia gauche lors des Jeux olympiques, il y aura une nouvelle reine de la vitesse. Son nom reste encore à déterminer.

Après son doublé à Val di Fassa, Laura Pirovano compte 28 points d'avance sur la star montante Emma Aicher. Kira Weidle-Winkelmann (85 points derrière Pirovano) et Cornelia Hütter (92) auront encore une chance théorique lors de la dernière descente à Kvitfjell.

Géant dames: Scheib ou Rast ?

L'Autrichienne Julia Scheib aborde les deux derniers géants avec 89 points d'avance sur Camille Rast, tandis que Sara Hector accuse 131 points de retard. Deux abandons de Julia Scheib, qui n'a par ailleurs terminé «que» 5e aux Jeux olympiques, permettraient à Rast de garder espoir. Mais la favorite reste clairement identifiée.

Super-G dames: une première pour Goggia?

Sofia Goggia a déjà remporté quatre globes de descente. En 2025/26, elle pourrait être pour la première fois la skieuse la plus régulière du super-G. Depuis sa dernière blessure, l'Italienne skie de manière moins agressive. Elle abordera la dernière course avec une avance de 63 points sur Alice Robinson, et une 6e place lui suffira pour remporter le titre.

Général dames: Shiffrin – ou pas?

Mikaela Shiffrin compte 135 points d'avance sur Emma Aicher. Camille Rast, troisième au général de la Coupe du monde, est à 178 points de l'Américaine. Il faudrait un événement très inattendu pour que Shiffrin laisse échapper un sixième gros globe. Il reste encore six courses à disputer: avant la finale à Hafjell et Kvitfjell, il y aura encore un géant et un slalom le week-end prochain à Are.

Mikaela Shiffrin peut donc encore marquer des points à deux reprises en slalom, discipline dans laquelle elle domine à nouveau comme à ses meilleures heures. Shiffrin n'a dû s'incliner que dans un seul des huit slaloms de Coupe du monde disputés (face à Camille Rast à Kranjska Gora), et elle était également intouchable aux JO. Elle peut par ailleurs aussi marquer de gros points en géant.

Super-G messieurs: une formalité I

Marco Odermatt mène avec 158 points d'avance sur Vincent Kriechmayr. Il reste encore trois courses à disputer, donc rien n'est encore décidé. Mais vu la régularité du Nidwaldien en super-G, il faudrait un coup du sort pour qu'il perde le globe. Depuis mars 2022, une 7e place est son pire résultat dans cette discipline. Cette saison, il n'a jamais fait pire que 5e.

Descente messieurs: une formalité II

Avant les deux dernières descentes, 175 points séparent Franjo von Allmen du leader Marco Odermatt, et tous leurs autres adversaires n'ont plus aucune chance, même mathématiquement. C'est donc une autre formalité pour Odermatt.

Général messieurs: une formalité III

Marco Odermatt devance Lucas Pinheiro Braathen de 572 points. Malgré la constance du Brésilien à un niveau élevé dans ses (deux) disciplines, il n'y a plus de suspense, Odermatt est trop solide. De plus, avant la finale de la Coupe du monde, deux autres super-G et une descente sont encore au programme à Courchevel: Odermatt pourra donc encore creuser l'écart en l'absence de Pinheiro Braathen.

Slalom dames: Shiffrin sacrée

Grâce à huit victoires et une 2e place, Mikaela Shiffrin est déjà assurée de remporter le globe de la discipline. Camille Rast, qui a infligé à l'Américaine son seul revers de la saison (à Kranjska Gora), est elle assurée de terminer 2e. Wendy Holdener doit elle défendre sa 3e place.

