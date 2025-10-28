Johan Eliasch, président de la Fédération internationale de ski (FIS), a critiqué le calendrier des Jeux olympiques de Milan-Cortina, qui empêche Ester Ledecka de s’aligner tant en ski alpin qu’en snowboard.

Johan Eliasch a critiqué le calendrier des Jeux olympiques de Milan-Cortina. KEYSTONE

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

La nouvelle saison de ski alpin a repris ses droits le week-end dernier à Sölden, avec comme point d’orgue les Jeux olympiques de Milan-Cortina en février prochain (du 6 au 22). Toutefois, le calendrier de l’événement italien fait grincer des dents.

En effet, la descente féminine en ski alpin et le slalom géant parallèle en snowboard auront lieu presque simultanément le 8 février 2026. Ester Ledecka, qualifiée dans les deux disciplines, ne pourra donc pas participer aux deux épreuves. De plus, les reines du Cirque blanc seront basées à Cortina et les snowboardeurs à Livigno, à environ quatre heures de route l'un de l'autre.

«Une honte» pour Eliasch

Les efforts de la Tchèque, qui a remporté l'or olympique en 2018 aussi bien lors du super-G en ski alpin qu'en slalom géant parallèle en snowboard, pour modifier le calendrier sont - pour l’heure - vains. «Cela m'a fait beaucoup pleurer, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions», a récemment déclaré Ledecka.

Pour Johan Eliasch, c'est «une grande honte», comme l’a rapporté le journal alémanique «Blick». Le patron de la FIS, qui possède une licence de pilote, aurait même proposé à la médaillée de bronze de descente des derniers Mondiaux de la transporter en hélicoptère de Cortina à Livigno après la course.

Ledecka aurait décliné l'offre et aurait finalement décidé de participer à la compétition de snowboard, où elle est double championne olympique en titre.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Sur le même thème