La descente messieurs de Beaver Creek, prévue initialement vendredi, se tiendra finalement jeudi à 19h (heure suisse). Le comité d'organisation avait annoncé qu'un changement était possible en raison des conditions météorologiques défavorables pour vendredi.

Justin Murisier au départ du premier entraînement en vue de la descente de Beaver Creek. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Prévu samedi, le Super-G pourrait être également déplacé. La décision sera communiquée jeudi soir à 18h (heure suisse).

Les huit Helvètes retenus par Swiss-Ski pour disputer la descente de jeudi sont : Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Justin Murisier, Stefan Rogentin, Niels Hintermann, Lars Rösti, Marco Kohler, Livio Hiltbrand et Alessio Miggiano.