La descente messieurs de Beaver Creek, prévue initialement vendredi, se tiendra finalement jeudi à 19h (heure suisse). Le comité d'organisation avait annoncé qu'un changement était possible en raison des conditions météorologiques défavorables pour vendredi.
Prévu samedi, le Super-G pourrait être également déplacé. La décision sera communiquée jeudi soir à 18h (heure suisse).
Les huit Helvètes retenus par Swiss-Ski pour disputer la descente de jeudi sont : Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Justin Murisier, Stefan Rogentin, Niels Hintermann, Lars Rösti, Marco Kohler, Livio Hiltbrand et Alessio Miggiano.