Le relais masculin helvétique n'est pas passé loin du podium lors de l'épreuve Coupe du monde à Ruhpolding. Jeremy Finello n'a malheureusement pas pu profiter du bon départ de ses coéquipiers en piochant cinq fois pour terminer 7e.

Dans le pas de tir, Joscha Burkhalter a réalisé un sans-faute (archives). KEYSTONE

Le Genevois a pris le relais de Niklas Hartweg en 2e position après un solide travail préparatoire de Joscha Burkhalter et Sebastian Stalder. Ceci au terme d'un joli coup sur les skis et dans le pas de tir avec un sans-faute. Les Suisses ont finalement perdu un peu plus de 27 secondes sur les Italiens, troisièmes.

La Norvège, qui a remporté douze des treize derniers relais (en comptant la victoire olympique à Pékin), s'est imposée pour la quatrième fois en autant de courses cet hiver.

ats