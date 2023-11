Les Suisses ont pris la 7e place à Östersund lors du premier relais de la saison en Coupe du monde. La victoire est revenue comme prévu à la Norvège.

Niklas Hartweg a limité la casse lors de son passage (archive). IMAGO

Le relais suisse composé de Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg et Jeremy Finello a atteint son objectif de base, qui était de terminer dans le top 8. Stalder, qui avait été excellent sur l'individuel dimanche avec le 5e rang, a confirmé puisqu'il a transmis le relais à Burkhalter en tête.

Mais ce dernier a reculé et lancé Hartweg à la 8e place. Celui-ci a gagné trois places, mais Finello en a reperdu deux, notamment à cause d'un tour de pénalité au tir debout. Derrière les Norvégiens, le podium a été complété par la France et l'Allemagne.

ATS