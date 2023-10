L'organisation de JO d'hiver en Suisse en 2030 serait largement financée par des fonds privés. Le cabinet d'experts mandaté par Swiss Olympic estime ainsi que les risques liés à d’éventuels référendums, tant au niveau fédéral que dans les différents cantons concernés, sont «limités à ce stade».

Swiss Olympic se réjouit par ailleurs du soutien de la population à des JO. KEYSTONE

Le budget du Comité d'organisation, estimé à 1,5 milliard de francs selon un audit financier commandé par Swiss Olympic, peut être bouclé sans le soutien financier des pouvoirs publics. A l'exception d'une participation aux Paralympiques.

Pour l'organisation des Paralympiques, la Confédération et les cantons seraient sollicités à hauteur de 50 millions de francs (des deux côtés), souligne Swiss Olympic dans son communiqué. En revanche, le soutien des pouvoirs publics est nécessaire notamment dans les domaines de la sécurité et de l'héritage.

Dans le cas où un référendum financier aboutirait dans un canton, d'autres solutions pourraient être recherchées «sans que cela ne remette fondamentalement en question l’organisation des Jeux». Les solutions dépendraient alors en grande partie des circonstances du référendum en question.

En cas d'acceptation d'un référendum, il serait par exemple «envisageable de se tourner vers des sites situés dans d’autres cantons, ce qui serait faisable pour la plupart des sports», précise encore le rapport.

«Et les 200 millions de francs de réserves prévus dans le budget serviraient notamment au cas où un canton devait renoncer à sa participation financière à la suite d'un référendum cantonal», a souligné Urs Lehmann, membre du comité de pilotage du projet, au cours d'une conférence de presse.

67% de la population soutient l'idée

Swiss Olympic se réjouit par ailleurs du soutien de la population à un nouveau projet de JO et Paralympiques d’hiver en Suisse. Dans un sondage réalisé par l'institut gfs.bern, «point central de l'étude» selon les termes de la faîtière, 67% des personnes interrogées ont indiqué être favorables au principe de Jeux en Suisse.

«Du point de vue du comité de pilotage et de l'équipe centrale, et maintenant aussi du Conseil exécutif de Swiss Olympic, c’est un signal fort pour poursuivre la vision», explique dans le communiqué Ruth Wipfli Steinegger, vice-présidente de Swiss Olympic et responsable du comité de pilotage du projet.

Mais la population est divisée sur la question de savoir si des Jeux durables sont possibles à l'ère du changement climatique: 49% disent que c'est impossible, et 46% sont d'un avis contraire. C'est d'ailleurs peut-être bien du côté des organisations de lutte contre le changement climatique que viendront les oppositions.

gma, ats