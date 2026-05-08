Vincent Kriechmayr (34 ans) a pris sa décision : l'Autrichien prolonge sa carrière d'une saison en ski alpin. Dans les disciplines de vitesse, il est l'un des plus redoutables adversaires de Marco Odermatt et Franjo von Allmen.

L’hiver passé, Vincent Kriechmayr a pris la deuxième place du classement du super-G, derrière Marco Odermatt. Photo : IMAGO/ZUMA Press

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

À l'issue de la saison 2025/2026, Kriechmayr avait laissé planer le doute quant à savoir s'il prolongerait d'une saison ou s'il se retirerait du Cirque blanc. Depuis jeudi, tout est clair : le skieur de 34 ans continue.

Il y a quelques semaines, le vainqueur de 20 épreuves de Coupe du monde avait déclaré qu’il ne continuerait que si Peter Meliessnig était rappelé au sein de la Fédération autrichienne de ski (ÖSV). Meliessnig a été le préparateur physique de Kriechmayr pendant neuf ans avant de rejoindre l’équipe de Lindsey Vonn en 2024.

Kriechmayr avait alors fait une remarque éloquente : «C’est dommage qu’il n’ait pas été autant apprécié par la fédération à l’époque.» Une pique évidente à l’encontre de l’ÖSV. On ne sait toutefois pas encore si Meliessnig reviendra bel et bien. L’entraîneur en chef Marko Pfeifer a récemment déclaré au site «skinews.ch» : «Nous sommes toujours intéressés par le retour de Peter à la Fédération, mais rien n'est encore décidé.»

Quoi qu'il en soit, Kriechmayr a décidé de poursuive sa carrière. Le champion du monde 2021 de descente et de super-G a annoncé son choix sur un ton combatif : «Ma carrière continue. Je veux y ajouter une saison, une saison où je mettrai encore une fois tout ce que j'ai.»

Kriechmayr donne du fil à retordre aux Suisses

L'hiver dernier, Kriechmayr a remporté un super-G et est monté deux fois sur la deuxième marche du podium. Au classement de la discipline, il a terminé deuxième derrière Marco Odermatt.

En descente, il est également monté trois fois sur la boîte. Kriechmayr a remporté une course et s’est classé une fois deuxième et une fois troisième. De plus, il a manqué de peu le podium à deux reprises, terminant 3e et 5e. Au classement de la discipline, ses résultats ne lui ont toutefois valu «que» la 4e place, derrière Odermatt, Von Allmen et Dominik Paris.

Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, le skieur de Linz a remporté la médaille d’argent en combiné par équipe aux côtés de Manuel Feller. Les deux hommes avaient terminé à égalité avec le duo composé par Marco Odermatt et Loïc Meillard. Seuls Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont fait mieux.

Malgré tous ses succès, Kriechmayr ne comprend pas vraiment l’engouement et le grand intérêt qu’il suscite. Il s’en réjouit, mais «je ne comprends pas vraiment, car je ne fais que descendre la montagne avec deux planches de bois». S’il le fait aussi vite que lors des saisons précédentes, il restera un adversaire redoutable pour les Suisses.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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