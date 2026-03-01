Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soldeu Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium

Clara Francey

1.3.2026

Corinne Suter n'est pas parvenue à cueillir un troisième podium en trois jours à Soldeu. La Schwytzoise a néanmoins signé la meilleure performance helvétique dans le deuxième super-G disputé sur la neige andorrane, terminant 4e d'une course gagnée par Sofia Goggia.

Keystone-ATS

01.03.2026, 11:20

01.03.2026, 12:47

Partie comme la veille avec le dossard 1, Corinne Suter a réalisé une course propre sur un parcours très similaire à celui tracé samedi, faisant à nouveau parler ses qualités de glisseuse dans un second secteur favorable aux descendeuses. Mais cela n'a pas suffi pour aller chercher un 29e podium en Coupe du monde.

Loin du compte lors des épreuves olympiques, Corinne Suter quitte néanmoins Soldeu avec un sourire et une confiance retrouvés. La Schwytzoise, victorieuse en descente et 3e du premier super-G à Soldeu, sera de la partie dans les deux disciplines lors des finales en Norvège.

Soldeu. 1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Soldeu1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

«Bien sûr, un podium c'est toujours sympa», a lâché la Schwytzoise au micro de SRF. «Mais c'était encore une fois génial et je suis très satisfaite, globalement, des trois courses. J'ai pris beaucoup de plaisir à skier. C'est vraiment agréable de skier à nouveau avec cette confiance. Je suis de retour, et ça va continuer.»

Deuxième samedi - 0''10 devant la Schwytzoise - et sixième à s'élancer dimanche, Alice Robinson a pourtant échoué à 0''34 de Corinne Suter (7e rang final pour la Néo-Zélandaise). Mais la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (dossard 9) a rapidement mis fin aux rêves de victoire de Corinne Suter en la devançant de 0''29.

Aicher à 219 points de Shiffrin

Et Sofia Goggia a mis ensuite tout le monde d'accord. A l'aise dans tous les secteurs, l'Italienne a cueilli son 28e succès sur le Cirque blanc, le neuvième en super-G. Elle a devancé la gagnante de la veille Emma Aicher (2e) de 0''24 et Vickhoff Lie (3e) de 0''31 pour conforter sa 1re place dans la Coupe du monde de la discipline.

Soldeu. Incandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

SoldeuIncandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

Emma Aicher est, avec Corinne Suter, l'autre grande gagnante du week-end andorran. L'Allemande, également performante (4e) en descente vendredi, revient à 49 points de la 2e place de la Valaisanne Camille Rast au classement général de la Coupe du monde.

Capable de marquer des points dans toutes les disciplines, Emma Aicher n'est par ailleurs plus qu'à 219 longueurs de la leader Mikaela Shiffrin. Avec trois autres épreuves de vitesse au menu le week-end prochain dans le Val di Fassa (deux descentes, un super-G), elle pourrait relancer la lutte pour le gros globe.

Blanc 15e

Malorie Blanc, qui avait terminé 11e samedi, n'a en revanche pas trouvé la solution dimanche. La gagnante de Crans-Montana a perdu 2''15 sur Sofia Goggia pour terminer 15e. «J'ai senti que c'était une catastrophe sur les mouvements de terrain», a-t-elle relevé au micro de SRF.

Super-G de Crans-Montana. Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

Super-G de Crans-MontanaÉblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

«La ligne n'était pas mauvaise. Mais quand je fais autant d'erreurs, je n'ai aucune chance. Je suis un peu en colère contre moi-même. Mais ça passera», a poursuivi la Valaisanne, désormais 7e de la Coupe du monde de super-G à deux courses de la fin de l'hiver. Et assurée de prendre part aux finales.

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
Bombardements en Iran, ripostes et menaces : le point au deuxième jour du conflit
L’Iran intensifie ses attaques contre les pays du Golfe
Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»
Il y a 30 ans, la naissance de Novartis transformait Bâle
La Belgique a intercepté un pétrolier de la «flotte fantôme» russe