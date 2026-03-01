Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»

Corinne Suter n'est pas parvenue à cueillir un troisième podium en trois jours à Soldeu. La Schwytzoise a néanmoins signé la meilleure performance helvétique dans le deuxième super-G disputé sur la neige andorrane, terminant 4e d'une course gagnée par Sofia Goggia.

Keystone-ATS Clara Francey

Partie comme la veille avec le dossard 1, Corinne Suter a réalisé une course propre sur un parcours très similaire à celui tracé samedi, faisant à nouveau parler ses qualités de glisseuse dans un second secteur favorable aux descendeuses. Mais cela n'a pas suffi pour aller chercher un 29e podium en Coupe du monde.

Loin du compte lors des épreuves olympiques, Corinne Suter quitte néanmoins Soldeu avec un sourire et une confiance retrouvés. La Schwytzoise, victorieuse en descente et 3e du premier super-G à Soldeu, sera de la partie dans les deux disciplines lors des finales en Norvège.

«Bien sûr, un podium c'est toujours sympa», a lâché la Schwytzoise au micro de SRF. «Mais c'était encore une fois génial et je suis très satisfaite, globalement, des trois courses. J'ai pris beaucoup de plaisir à skier. C'est vraiment agréable de skier à nouveau avec cette confiance. Je suis de retour, et ça va continuer.»

Deuxième samedi - 0''10 devant la Schwytzoise - et sixième à s'élancer dimanche, Alice Robinson a pourtant échoué à 0''34 de Corinne Suter (7e rang final pour la Néo-Zélandaise). Mais la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (dossard 9) a rapidement mis fin aux rêves de victoire de Corinne Suter en la devançant de 0''29.

Aicher à 219 points de Shiffrin

Et Sofia Goggia a mis ensuite tout le monde d'accord. A l'aise dans tous les secteurs, l'Italienne a cueilli son 28e succès sur le Cirque blanc, le neuvième en super-G. Elle a devancé la gagnante de la veille Emma Aicher (2e) de 0''24 et Vickhoff Lie (3e) de 0''31 pour conforter sa 1re place dans la Coupe du monde de la discipline.

Emma Aicher est, avec Corinne Suter, l'autre grande gagnante du week-end andorran. L'Allemande, également performante (4e) en descente vendredi, revient à 49 points de la 2e place de la Valaisanne Camille Rast au classement général de la Coupe du monde.

Capable de marquer des points dans toutes les disciplines, Emma Aicher n'est par ailleurs plus qu'à 219 longueurs de la leader Mikaela Shiffrin. Avec trois autres épreuves de vitesse au menu le week-end prochain dans le Val di Fassa (deux descentes, un super-G), elle pourrait relancer la lutte pour le gros globe.

Blanc 15e

Malorie Blanc, qui avait terminé 11e samedi, n'a en revanche pas trouvé la solution dimanche. La gagnante de Crans-Montana a perdu 2''15 sur Sofia Goggia pour terminer 15e. «J'ai senti que c'était une catastrophe sur les mouvements de terrain», a-t-elle relevé au micro de SRF.

«La ligne n'était pas mauvaise. Mais quand je fais autant d'erreurs, je n'ai aucune chance. Je suis un peu en colère contre moi-même. Mais ça passera», a poursuivi la Valaisanne, désormais 7e de la Coupe du monde de super-G à deux courses de la fin de l'hiver. Et assurée de prendre part aux finales.