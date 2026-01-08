  1. Clients Privés
Adelboden Le ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national

Arthur Rappaz

8.1.2026

Comme chaque année depuis 70 ans, Adelboden accueille l'ensemble du microcosme du ski alpin au cœur de la Suisse, dans des épreuves désormais mythiques. Mais si, de coutume, les festivités battaient leur plein autour de cet événement immanquable du ski suisse et international, cette année, le recueillement, le respect et la solidarité qui succèdent à la terrible tragédie de Crans-Montana primeront sur le reste.

Suite au drame survenu à Crans-Montana, le comité d'organisation des courses d'Adelboden prévues ce week-end a décidé d'annuler les célébrations du vendredi, jour de deuil national.

08.01.2026

Rédaction blue Sport

08.01.2026, 14:45

Dans un contexte d'affliction nationale, les organisateurs, dont Christian Haueter, directeur des courses d'Adelboden, ont pris la décision d'adapter la planification de l'événement à la situation particulière que traverse le pays depuis le 1er janvier. Au micro de blue Sport, Haueter s'est dit, comme tout le monde, «bouleversé par les événements tragiques de Crans-Montana» et a relaté le travail du comité afin d'élaborer une solution respectueuse et solidaire du deuil national, en parallèle de la coordination des épreuves sportives.

Ski alpin. Adelboden : 70 ans d’une immense passion jalonnée de hauts et de bas

Ski alpinAdelboden : 70 ans d’une immense passion jalonnée de hauts et de bas

Concrètement, le comité d'organisation a largement remanié son programme du vendredi, déclaré jour de deuil national, en fermant le village des athlètes ainsi que l’ensemble du site de la manifestation. Plus encore, Haueter et son équipe ont décidé d’annuler le podcast en direct, le tirage au sort du géant et la fête prévue sous le grand chapiteau.

Bien que les commerces et restaurants du village puissent continuer d'exercer leur activité, le groupe d'organisation a décidé de mettre en œuvre un lieu de silence et de recueillement au sein de la chapelle de Boden, dont les cloches sonneront à 14 h, comme dans le reste du pays.

Et pour les courses ? 

Pour la suite du week-end, le programme des courses à Adelboden reste inchangé de manière générale, avec le géant samedi et le slalom dimanche comme prévu. Le communiqué publié sur la page Instagram de la compétition précise qu'«elles seront accompagnées de moments de commémoration en signe de solidarité et de respect».

De son côté, Marco Odermatt a affirmé au Blick que «les courses de la Chuenisbärgli de cette année sont entièrement dédiées à la solidarité avec Crans-Montana». Le leader de la Coupe du monde et porte-drapeau du ski helvétique a par ailleurs exprimé sa sympathie et ses pensées à l'égard de l'ensemble des personnes touchées par cette tragédie, de près ou de loin.

