Les organisateurs ont finalement dû se résoudre à annuler le slalom de Coupe du monde messieurs programmé dimanche à Bansko. De mauvaises conditions météorologiques ont rendu la piste impraticable.

Le slalom de Bansko est annulé. KEYSTONE

La première manche avait été interrompue après le passage de 31 concurrents, alors que la pluie se faisait de plus en plus intense dans la station bulgare. La décision d'annuler définitivement la course a été prise une demi-heure plus tard.

C'est le Français Clément Noël qui avait signé le meilleur temps avec le dossard 2, Loïc Meillard s'étant classé 4e avec le no 3 et Daniel Yule 6e avec le no 6. Les huit premiers partants avaient d'ailleurs réussi les huit meilleurs chronos sur une piste qui avait comme on pouvait le craindre très vite marqué.

Les conditions pour la deuxième manche s'annonçaient ainsi encore plus compliquées qu'une semaine plus tôt à Chamonix, où Daniel Yule s'était imposé après avoir ouvert le bal en seconde manche. La détérioration de la météo aura finalement empêché la tenue d'une nouvelle loterie.

Aucune vision

«La plupart des skieurs nous ont dit qu'ils n'avaient pratiquement rien vu pendant leur course», a souligné le patron des courses de la FIS Markus Waldner. «Cela aurait été encore plus dangereux pour les athlètes» en deuxième manche vu les prévisions météorologiques, a-t-il ajouté.

«Je trouve avant tout dommage d'avoir perdu un slalom cette saison», a lâché au micro de SRF Daniel Yule. Les slalomeurs avaient d'ailleurs déjà été privés de course en décembre à Val d'Isère, où la météo avait également joué les trouble-fête.

Quatre slaloms figurent encore au programme de la saison après l'annulation de Bansko, le prochain à Palisades Tahoe le 25 février. L'Autrichien Manuel Feller mène le classement de la discipline avec 164 points d'avance sur Linus Strasser et 205 sur Daniel Yule, qui pointe au 3e rang.

ats