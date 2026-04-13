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Ski alpin Le slalom suisse perd l’une de ses figures : Marc Rochat dit stop !

Nicolas Larchevêque

13.4.2026

Marc Rochat met fin à sa carrière sportive au bout d'un hiver compliqué pour lui, a annoncé son équipe de management. Le Vaudois de 33 ans a connu son plus grand moment en se parant de bronze dans le combiné par équipe des Mondiaux 2025 au côté de Stefan Rogentin.

Marc Rochat a annoncé son retrait du ski alpin de compétition lundi.
Marc Rochat a annoncé son retrait du ski alpin de compétition lundi.
KEYSTONE

Keystone-ATS

13.04.2026, 14:03

13.04.2026, 14:27

Rochat affiche une 4e place, un rang obtenu à deux reprises en slalom (à Soldeu en mars 2023 et à Saalbach en janvier 2024), comme meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde. Il compte 105 départs sur le Cirque blanc, dont 101 en slalom, pour 11 places dans le top 10 au total.

Ski alpin. Selina Egloff et Reto Mächler sacrés champions de Suisse de slalom

Ski alpinSelina Egloff et Reto Mächler sacrés champions de Suisse de slalom

Le 9e de la Coupe du monde 2023/24 de slalom sort d'un exercice 2025/26 difficile, au cours duquel il n'a inscrit que 7 points grâce à une 24e place à Adelboden. Son dernier top 10 - le seul enregistré en 2024/25 en Coupe du monde - remonte au mois de janvier 2025, à Adelboden également.

«Appel vers un nouveau terrain de jeu»

«C'est avec une immense fierté et une grande sérénité que je tourne cette page. Ma carrière m’a tant donné: des victoires, des défaites, des larmes et des émotions que peu de choses peuvent égaler», explique Marc Rochat, cité dans le communiqué.

«Cette dernière saison m'a confronté à de nombreux défis et, après plus de 15 ans au plus haut niveau, je sens que mon énergie, ma curiosité et mes ambitions m'appellent vers un nouveau terrain de jeu», souligne encore le moustachu, rappelant avoir suivi en parallèle une formation universitaire à distance.

Le skieur parfait de Marc Rochat

Le skieur parfait de Marc Rochat

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur vaudois Marc Rochat «construit» son skieur parfait.

13.11.2025

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