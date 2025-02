Si le retour de la Coupe du monde masculine à Crans-Montana, marqué par renaissance de la Nationale, s'est apparenté à un conte de fée pour le public suisse avec un triplé von Allmen-Odermatt-Monney samedi en descente et un doublé Odermatt-Monney dimanche en super-G, qu'en est-il des organisateurs de ces épreuves ? Le bilan avec Didier Défago.

Didier Défago est un patron satisfait. KEYSTONE

Clara Francey, à Crans-Montana

Entre performances historiques et ambiance électrique, la station valaisanne de Crans-Montana, qui accueillait des épreuves de Coupe du monde masculine pour la première fois depuis treize ans, a vibré au rythme du ski alpin ces 22 et 23 février.

«L'objectif était d'avoir une fête du ski, que les gens puissent assister à un beau spectacle et vivre de grandes émotions. Je crois qu'on peut donc dire que c'est une totale réussite», se réjouit Didier Défago, directeur général de Crans-Montana 2027. Difficile d'imaginer les nombreux spectateurs présents ce week-end sur le Haut-Plateau désavouer l'ancien skieur, eux qui se seraient certainement déjà pleinement satisfaits d'une victoire suisse, voire d'un simple podium, et qui ont eu droit à un triplé en descente samedi, avant un doublé en super-G dimanche.

Pour le champion olympique 2010 de la discipline reine et son comité d’organisation, ces épreuves représentaient bien plus qu'une étape de Coupe du monde : elles constituaient une première répétition générale des Championnats du monde 2027.

Le bon chemin

«Ce qui va maintenant être important, c'est de s'asseoir avec toute l'équipe pour analyser comment ce week-end s'est passé. Il y a des choses qui montrent qu'on est sur le bon chemin, que les idées et que la stratégie sont justes. Il va maintenant falloir grandir et monter en puissance en vue des Mondiaux dans deux ans», explique Défago.

«Dans ce sens, en 2026, on accueillera sur un même week-end, juste avant les JO de Milan-Cortina, les hommes et les femmes, sur deux pistes (ndlr : la Nationale et le Mont Lachaux). Les disciplines sont encore à discuter et à confirmer avec la FIS. L'objectif est d'avoir, au niveau logistique et organisationnel, une configuration proche de celle des Mondiaux, mais en version réduite», poursuit le Morginois de 47 ans.

Ainsi, les Championnats du monde 2027 pourraient voir leurs trois ambassadeurs, à savoir Franjo von Allmen, Malorie Blanc et Michelle Gisin, prendre le départ sur le Haut-Plateau l'année prochaine.

Une ombre au tableau : le tracé de la Nationale

Si le week-end a donc été enchanté à Crans-Montana, même les contes de fées peuvent connaître des embûches. C'est ainsi que des critiques ont émergé concernant la piste, ou plus précisément son tracé. Parmi les voix qui se sont fait entendre figure celle de Justin Murisier, 18e de la descente et 22e du super-G.

«La Nationale était dans un excellent état, les organisateurs ont fait du très bon travail. Après, la piste ne deviendra jamais plus raide, elle est comme elle est. Ils pourraient y ajouter un peu plus de challenges, comme des sauts. Mais le vrai problème ce week-end, c'était le tracé (ndlr : dont est responsable la FIS). C'est là-dessus qu'il va surtout falloir travailler. Mais ça, Défago n'y peut pas grand-chose», regrettait le skieur valaisan.

Avant de poursuivre : «Je pense qu'à la FIS, ils ont une monstre frousse que quelqu'un se blesse encore, donc ils essaient de contrôler la vitesse. C'est pareil dans toutes les disciplines et nous, athlètes, on n'est tous pas contents. Vous pouvez demander à (Dominik) Paris, à tout le monde en fait. Le caractère de la descente, c'est la vitesse. Les blessures font partie du jeu et on l'accepte. Aucun athlète blessé ne pleurniche parce que ça allait trop vite. A un moment donné, il faut nous laisser notre sport et pas chercher à le rendre inintéressant en ne mettant pas de vitesse.»

Le Bagnard et ses concurrents peuvent se réjouir. Leurs critiques ont été entendues. «On a échangé toute la semaine avec la FIS concernant le tracé. Il y a du potentiel d'amélioration», (r)assure Didier Défago.