Le Tribunal arbitral du sport a annulé l'exclusion totale des athlètes russes par la Fédération internationale de luge (FIL). Cela ouvre la voie à une réintégration de lugeurs sous bannière neutre selon un calendrier encore incertain.

Semyon Pavlichenko pourra-t-il reprendre la compétition au niveau mondial ? imago images/SNA

Keystone-SDA ATS

Cette mesure, prise après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et confirmée en 2024 puis en juin dernier, «n'est pas proportionnée» pour atteindre le seul objectif affiché par la FIL, soit «préserver des conditions de course sûres», explique la juridiction sportive dans un communiqué. Les trois arbitres du TAS ont «entendu» les arguments de l'instance de la luge, qui a mis en avant «le risque d'incidents causés par le public ou par d'autres athlètes» en cas de participation russe, et assure qu'il ne s'agit pas «d'une sanction fondée sur la nationalité».

A trois mois des JO 2026 de Milan-Cortina (6-22 février), cette décision ouvre la voie non seulement à une participation de lugeurs russes sous bannière neutre, mais également à des recours russes contre les décisions de la Fédération internationale de ski ou de celle de biathlon. Celles-ci excluent toujours strictement leurs athlètes.