Les Championnats du monde de Saalbach commencent mardi avec le team event (15h15). Une compétition par équipe qui peine à convaincre et qui n'a pas souvent souri aux Suisses.

Wendy Holdener mènera l’équipe de Suisse en team event. KEYSTONE

ATS par Jean-Frédéric Debétaz, à Saalbach ATS

Comme une mise en bouche avant le plat de résistance. Agendé au début de ces Mondiaux, le parallèle par équipe est certainement la compétition qui génère le moins d'intérêt de la part des amateurs de ski. Cela fait maintenant vingt ans que la FIS a introduit cette confrontation par nation qui a évolué au fil du temps. Créé à Bormio en 2005, le team event s'est longtemps cherché pour être le plus juste possible. Aujourd'hui et depuis 2021, la course se fait sur un géant parallèle.

Aux Mondiaux de Cortina il y a quatre ans justement, de nombreuses voix s'étaient élevées pour critiquer la formule et le fait qu'une des pistes était plus rapide que l'autre et que la course ne pouvait pas être régulière. La FIS avait tenté de corriger le problème quelques mois plus tard en Coupe du monde à Lech, mais force est de constater que cela fait depuis novembre 2021 que le parallèle a disparu du calendrier. Et qu'il n'est pas prévu de le réintégrer.

La victoire de 2019

Peut-être aussi que la réticence de certaines stars à propos du format empêche la discipline à prendre son essor. La Suisse a rarement brillé lors de cette épreuve où plusieurs têtes d'affiche ont préféré renoncer pour se concentrer sur les épreuves individuelles. Avec Marco Odermatt, Loïc Meillard et Lara Gut-Behrami, la Suisse aurait naturellement les athlètes nécessaires pour viser le métal sans trop de soucis.

Les Helvètes ont fini 3es à Äre en 2007, lorsque la formule était différente de ce que l'on connaît aujourd'hui avec Super-G et slalom. Puis tout a évolué au fil des années, passant du géant à un mix entre géant et slalom, pour aboutir au slalom. Et c'est là que la Suisse a connu sa meilleure période avec la victoire en 2019, toujours dans la station suédoise.

Championne olympique en 2018, la Suisse avait décroché l'or mondial en utilisant au mieux les qualités de Ramon Zenhäusern sur ce type de parcours, où le grand gabarit du Haut-Valaisan faisait merveille pour coucher les piquets. Et avec Daniel Yule et Wendy Holdener, le géant de Bürchen possédait d'excellents lieutenants.

Une sélection solide

Quatrième en 2021, puis cinquième il y a deux ans, la Suisse a plus de mal depuis que les piquets sont à nouveau plus espacés. Swiss-Ski utilise désormais ce team event pour donner leur chance à des athlètes qui ne sont parfois pas qualifiés pour les épreuves individuelles. Cela permet à des jeunes de participer à un grand événement et de gagner de l'expérience pour la suite. On se souvient par exemple qu'une Camille Rast y a pris part en 2017 à St-Moritz, puis en 2021 à Cortina.

Dossard rouge en slalom, troisième de la Coupe du monde, la Vétrozaine ne prendra pas le départ. Mais Swiss-Ski a mis sur pied un bon quatuor avec l'inépuisable Wendy Holdener, la jeune Valaisanne Delphine Darbellay (22 ans), Luca Aerni et Thomas Tumler. 4e à Val d'Isère et 7e à Adelboden, Aerni est plus à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver. Quant à Thomas Tumler, vainqueur à Beaver Creek et 4e à Adelboden, il sait comment gagner. Et Saalbach lui rappelle de bons souvenirs puisqu'il avait terminé 3e du géant des finales l'an dernier.