Giuliano Fux a offert à la Suisse sa première médaille d’or aux Championnats du monde juniors à Narvik. Le Valaisan a remporté le titre en slalom avec 0''33 d’avance sur le Britannique Freddy Carrick-Smith.

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Quatrième en géant, Fux a réussi en Norvège une magnifique remontée lors de son deuxième run. A l'issue de la première manche, le Valaisan de 20 ans n’était que 8e. Luca Carrick-Smith, leader avec 2''35 d’avance sur Fux au moment de s'élancer, a chuté.

Le dernier champion du monde juniors suisse en slalom avant Fux était Lenz Hächler. Le Zougois l'avait emporté il y a deux ans en France.

Il s'agit de la troisième médaille helvétique à Narvik. Sandro Manser a pris l’argent en Super-G, alors que l'équipe s'est parée de bronze lors du parallèle mixte. Fux faisait d'ailleurs partie du quatuor avec Dania Allenbach, Sue Piller et Jack Spencer.