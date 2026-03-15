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Ski alpin Giuliano Fux sacré champion du monde juniors de slalom !

ATS

15.3.2026 - 13:49

Giuliano Fux a offert à la Suisse sa première médaille d’or aux Championnats du monde juniors à Narvik. Le Valaisan a remporté le titre en slalom avec 0''33 d’avance sur le Britannique Freddy Carrick-Smith.

Keystone-SDA

15.03.2026, 13:49

15.03.2026, 14:18

Quatrième en géant, Fux a réussi en Norvège une magnifique remontée lors de son deuxième run. A l'issue de la première manche, le Valaisan de 20 ans n’était que 8e. Luca Carrick-Smith, leader avec 2''35 d’avance sur Fux au moment de s'élancer, a chuté.

Le dernier champion du monde juniors suisse en slalom avant Fux était Lenz Hächler. Le Zougois l'avait emporté il y a deux ans en France.

Il s'agit de la troisième médaille helvétique à Narvik. Sandro Manser a pris l’argent en Super-G, alors que l'équipe s'est parée de bronze lors du parallèle mixte. Fux faisait d'ailleurs partie du quatuor avec Dania Allenbach, Sue Piller et Jack Spencer.

Ski alpin. Nouvelle médaille pour la Suisse aux Mondiaux juniors

Ski alpinNouvelle médaille pour la Suisse aux Mondiaux juniors

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